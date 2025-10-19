SNAP en pausa: qué significa para las familias vulnerables de Pensilvania

El cierre del gobierno federal en curso ha provocado la suspensión de los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) para miles de residentes de Pensilvania, generando preocupación entre las familias más vulnerables.

Beneficios SNAP de noviembre en pausa

Según anunció el Departamento de Servicios Humanos de Pensilvania, desde el 16 de octubre de 2025 no se emitirán pagos de SNAP hasta que finalice el cierre gubernamental y el estado reciba los fondos necesarios del gobierno federal. Esto significa que los pagos programados para noviembre han quedado suspendidos indefinidamente.

Los beneficiarios serán notificados oficialmente cuando los pagos se reanuden y recibirán información sobre la nueva fecha de depósito.

Dónde buscar ayuda alimentaria inmediata

Para aquellos que necesiten ayuda urgente con alimentos, las autoridades recomiendan:

Llamar al 211

Visitar Feeding Pennsylvania

Ingresar a PA Navigate

Obligaciones durante el cierre

A pesar de la suspensión de pagos, los beneficiarios de SNAP siguen obligados a completar renovaciones de sus beneficios e informar cambios en sus ingresos, dirección u hogar. Estas actualizaciones pueden hacerse a través del portal oficial del estado.

Cambios clave a partir del 1 de noviembre de 2025

Además del impacto inmediato del cierre gubernamental, se avecinan cambios importantes en los requisitos de elegibilidad para SNAP. De acuerdo con una ley aprobada por el Congreso en julio de 2025, a partir del 1 de noviembre, algunos beneficiarios deberán demostrar participación laboral o educativa para mantener sus beneficios.

Nuevos requisitos

Trabajar, estudiar o hacer voluntariado al menos 20 horas semanales (o 80 horas mensuales).

Informar esta participación al Departamento de Servicios Humanos.

¿A quiénes afectan estos requisitos?

Los requisitos aplican a personas que:

Tienen entre 18 y 64 años .

. No tienen hijos dependientes menores de 14 años.

Están física y mentalmente aptas para trabajar.



Ya no estarán exentos los veteranos ni los jóvenes de acogida entre 18 y 24 años, salvo que califiquen bajo otra exención.

En caso de incumplimiento, los beneficios se limitarán a solo tres meses en un período de tres años.



El cierre del gobierno y los nuevos requisitos federales están afectando de forma directa a miles de familias en Pensilvania. Se recomienda estar atentos a los canales oficiales y buscar apoyo comunitario si es necesario.

Sigue leyendo: