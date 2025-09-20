SNAP en peligro: disposiciones de la OBBBA afectarán a más de 1 millón de neoyorquinos

Más de 1 millón de neoyorquinos, incluidos 363,000 niños, perderán sus beneficios SNAP que gozan actualmente, a causa de las modificaciones contenidas en la Ley ‘One Big Beautiful Bill Act’, que establece nuevos requisitos laborales y costos adicionales a los estados, en caso de que deseen mantener estos beneficios sociales.

La ‘One Big Beautiful Bill Act’ promovida por Trump y aprobada por la Cámara de Representantes, amenaza con reducir significativamente los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) para más de 1 millón de residentes en Nueva York, de acuerdo con estimaciones del Instituto de Política Fiscal.

El estudio indica que, con la entrada en vigor de la nueva legislación, aproximadamente 281,000 adultos perderán inmediatamente su elegibilidad debido a nuevos requisitos laborales, mientras otros 413,000 estarán en riesgo de perderla y también afectarán a 363,000 niños que viven con estos adultos.

¿Qué disposiciones de la OBBBA afectan el funcionamiento de SNAP?

La ley aprobada el 22 de mayo, ordena transferir entre el 5% y el 25% de los costos de los beneficios SNAP del presupuesto federal a los estados. En el caso de Nueva York, tendrían que absorber el máximo cambio de costo (25%), por lo que tendrían que aportar $2,100 millones adicionales anualmente para mantener los beneficios tal como se encuentran actualmente.

Un análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso confirma que más de 2.4 millones de personas podrían perder sus cupones alimentarios en un mes promedio debido a estos nuevos requisitos laborales.

La OBBBA también modificará permanentemente el cálculo del índice de costos del ‘plan de alimentación económica’, limitando el crecimiento de las prestaciones a la tasa de inflación general, incluso si los precios de los alimentos aumentan a un ritmo mayor.

El impacto a largo plazo de las nuevas medidas

Por su parte, el Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas, indicó que estas nuevas disposiciones reducirán los beneficios para todos los participantes del SNAP en aproximadamente $35,000 mil millones durante la próxima década.

Esta nueva legislación amplió el mandato de trabajo a padres con hijos de 14 años o más. Ahora, deberán trabajar, ser voluntarios o participar en capacitación laboral al menos 80 horas mensuales para mantener sus beneficios.

Estos nuevos requisitos no solo reducen la participación en SNAP incluso para quienes siguen siendo elegibles, pero tampoco mejoran los resultados laborales de los participantes.

Actualmente, 3.5 millones de neoyorquinos, equivalentes al 18% de la población del estado, dependen de los beneficios SNAP, con un promedio de $209 mensuales por participante.

A partir de 2026, los veteranos que antes estaban excluidos de estos requisitos de trabajo deberán demostrar que están trabajando para recibir cupones.

Si deseas más información sobre los efectos de esta nueva legislación, visita el sitio ACCESS NYC para obtener información detallada sobre el programa SNAP y sus programas de beneficios, bien acude al centro de la comunidad (CBO) local o acude a un centro de SNAP.

