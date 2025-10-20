Abuelo de Maryland ganó $50 mil en la lotería gracias a sus nietos

A la hora de jugar a la lotería, hay quienes tienen sus propios rituales y números de la suerte. Algunos se guían por fechas especiales, otros por corazonadas o simples coincidencias que consideran señales del destino. Pero para John Lang, un hombre de Maryland, la suerte llegó gracias a los miembros más pequeños de su familia: sus nietos.

Lang, un habitual participante del sorteo Bonus Match 5, confesó que desde hace años elige los números de su boleto en función de la edad de sus nietos. “Siempre los actualizo cuando cumplen años”, explicó el hombre, según declaraciones recogidas por la revista People. Aquella costumbre, que podría parecer un simple gesto de cariño, se transformó en una anécdota inolvidable cuando su boleto coincidió con los cinco números ganadores, otorgándole el premio mayor de $50,000 dólares.

La corazonada que cambió su suerte

El día del sorteo, Lang siguió su rutina habitual: pensó en sus nietos, anotó sus edades y compró el boleto. Nada fuera de lo común. Sin embargo, poco después de realizar la apuesta, el empleado del establecimiento le dio una noticia que lo dejó sin palabras.

“Señor John, acaba de ganar $50,000”, recordó el ganador en entrevista. “Al principio no lo creí. Pensé que se trataba de una broma”.

Con la emoción aún a flor de piel, Lang aseguró que el dinero servirá para reformar su casa y ahorrar para el futuro. “No planeo hacer nada extravagante”, comentó entre risas. “Solo estoy agradecido y feliz por mis nietos, porque sin ellos no habría ganado”.

Tradiciones familiares y supersticiones

La historia de Lang ha captado la atención de los medios locales por su tono entrañable y familiar. Muchos usuarios en redes sociales destacaron que, más allá del azar, su victoria simboliza la conexión emocional que muchos jugadores establecen con los números.

Según encuestas recientes de Maryland Lottery, la empresa estatal encargada de los sorteos, la mayoría de los participantes elige combinaciones con algún significado personal: cumpleaños, aniversarios o fechas de nacimiento de seres queridos. Sin embargo, los expertos recuerdan que, estadísticamente, la elección de los números no influye en las probabilidades de ganar.

“Cada número tiene exactamente las mismas posibilidades de salir”, explicó un portavoz de la lotería. “Lo que sí cambia es la experiencia del jugador: al elegir números significativos, sienten que participan con una historia detrás”.

La intuición también juega

El caso de Lang no es el único que ha llamado la atención en Maryland. En otro episodio reciente, un jugador, que prefirió mantener el anonimato, ganó más de $200,000 tras inspirarse en la matrícula de un camión que vio mientras conducía. Aquella combinación fortuita resultó ser la ganadora, demostrando que las corazonadas pueden surgir en los momentos más inesperados.

“Lo vi en la carretera y pensé que esos números me perseguían”, declaró entonces el afortunado. “Decidí jugar y tuve razón”.

Bonus Match 5: cómo funciona el sorteo

El Bonus Match 5 es uno de los sorteos más populares en Maryland. Los participantes deben acertar cinco números del 1 al 39. Si todos coinciden, se obtiene el premio máximo de $50,000. También existen premios menores para quienes acierten tres o cuatro números, lo que lo convierte en una opción atractiva para quienes buscan un juego sencillo con posibilidades reales de ganar algo.

Los sorteos se realizan todos los días, y los boletos pueden adquirirse en tiendas autorizadas o en línea. Maryland Lottery recomienda siempre jugar con responsabilidad y no gastar más de lo que uno está dispuesto a perder.

Para Lang, el mayor premio no está en el dinero, sino en el significado que la victoria le deja. “Mis nietos dicen que ahora soy su abuelo de la suerte”, contó emocionado. “Y mientras ellos sean felices, yo ya gané todo lo que necesitaba”.

Sigue leyendo:

* Mujer de Michigan gana $100,000 gracias a números elegidos por inteligencia artificial

* Una niña pide dulces y su padre gana más de medio millón en la lotería

* Un extraño presentimiento hizo que una mujer ganara $1.8 millones en la lotería