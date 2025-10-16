Una niña pide dulces y su padre gana más de medio millón en la lotería

Lo que comenzó como un simple capricho infantil terminó convirtiéndose en un golpe de suerte millonario.

Valdet Bujupi, un padre de 2 hijos, originario de Barrow, en Cumbria, Reino Unido, ganó un premio equivalente a $670,000 dólares en la Lotería Nacional gracias a la insistencia de su hija de 3 años, quien no paraba de pedirle un dulce.

Según contó el propio Bujupi, de 44 años, regresaba a casa tras pasar un día fuera con su pequeña cuando esta comenzó a pedirle algo de azúcar. “Primero le dije que no, luego volvió a pedírmelo, y a la tercera ya no pude resistirme. Paramos en una tienda para comprarle dulces, y mientras estaba allí decidí también comprar un boleto de EuroMillions con selección aleatoria”, relató entre risas.

Aquella decisión impulsiva, motivada por un antojo infantil, acabó transformando la vida de toda la familia. El boleto, adquirido para el sorteo del 5 de septiembre, coincidió con 5 números principales y una estrella de la suerte: 27, 30, 31, 41, 43 y las estrellas 05 y 08. El premio total ascendió a más de $670,000.

“Estamos en una nube. Nuestra hija, que ya era la princesa de papá, ahora ha sido ascendida a reina”, comentó el afortunado ganador al anunciar la noticia a la prensa británica.

De un baño a una llamada que cambió todo

Su esposa, Abbey Bujupi, de 40 años, recordó entre risas el momento en que recibió la noticia. “Estaba limpiando el baño cuando me llamó Valdet. No estaba precisamente emocionada por tener que quitarme los guantes para contestar el teléfono. Pero cuando escuché las palabras ‘Reserva Nueva York, gané la lotería’, supe que no era una broma”, explicó.

Desde la Navidad pasada, la pareja había estado ahorrando para cumplir su sueño de viajar a Nueva York, aunque siempre surgían imprevistos que aplazaban el plan. Ahora, gracias al golpe de suerte, el viaje está oficialmente en marcha. “Podremos hacer realidad no solo Nueva York, sino tantos otros planes que llevábamos posponiendo”, añadió Abbey.

El hijo mayor de la pareja, de 12 años, no podía creer lo que oía cuando sus padres le contaron la buena noticia. “Pensó que era una broma. Solo cuando le mostré la aplicación de la lotería y el resultado, empezó a creerlo”, contó el orgulloso padre.

Un gesto para su madre en Kosovo

Además de cumplir sueños familiares, el premio también permitirá a Valdet cumplir una promesa muy personal: ayudar a su madre, quien vive en Kosovo. “Queremos comprarle un gran regalo para hacerle la vida un poco más fácil. Poder ayudarla a disfrutar de sus años mayores con comodidad significa muchísimo para nosotros”, afirmó emocionado.

La familia, que hasta ahora vivía en una casa modesta en Cumbria, también está considerando mudarse. “Estamos viendo opciones para comprar una casa más grande donde los niños tengan su propio espacio y podamos disfrutar de más comodidades. Pero no tenemos prisa; queremos hacerlo bien”, añadió el padre.

El caso de los Bujupi rápidamente se viralizó en redes sociales británicas, donde muchos usuarios comentaron la tierna coincidencia entre la insistencia de una niña por un dulce y la fortuna que esa pequeña decisión trajo a la familia. Algunos incluso bromearon diciendo que “cada padre debería decir sí al próximo antojo de su hijo”.

La Lotería Nacional del Reino Unido confirmó el premio y felicitó públicamente a la familia por su victoria. Según datos oficiales, las probabilidades de acertar 5 números principales y una estrella de la suerte en EuroMillions son de una entre 3,1 millones.

Aunque no se trata del mayor premio entregado en ese sorteo, el monto fue más que suficiente para cambiar el rumbo de una familia trabajadora. “Este dinero no nos va a cambiar como personas, pero sí nos da la oportunidad de vivir más tranquilos y cumplir algunos sueños”, concluyó Bujupi.

