Un extraño presentimiento hizo que una mujer ganara $1.8 millones en la lotería

A veces, seguir un presentimiento puede cambiarlo todo. Así le ocurrió a Barbara Stewart, una residente de Cleveland, Carolina del Norte, quien ganó un premio mayor de $1.86 millones de dólares en la lotería estatal tras dejarse llevar por un impulso repentino.

Barbara contó a los funcionarios de la Lotería de Educación de Carolina del Norte que estaba acostada en su cama cuando decidió jugar desde su teléfono el juego en línea de Monopoly.

“Algo simplemente me dijo que jugara Monopoly”, explicó. Con tan solo un dólar apostado, consiguió llevarse el premio más alto del juego, conocido como “Grand Fortune”.

La mujer confesó que al principio no entendía lo que estaba ocurriendo. “Realmente no sabía qué estaba pasando. Fue irreal. No pude dormir en toda la noche”, relató.

Stewart dijo que destinará gran parte del dinero a su familia, incluyendo el cuidado de sus tres nietos y su bisnieto.

“Esto llegó justo a tiempo. Es una gran sensación”, comentó.

Además, planea invertir una parte del premio en reparaciones para su hogar. “Ahora puedo arreglar todo lo que necesite ser arreglado”, añadió.

