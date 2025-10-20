Mujer de Michigan gana $100,000 gracias a números elegidos por inteligencia artificial

En una muestra más de cómo la inteligencia artificial empieza a cambiar incluso la forma en que jugamos a la suerte, una mujer de Michigan se llevó un premio de $100,000 dólares en la lotería Powerball gracias a los números que le sugirió ChatGPT.

Tammy Carvey, de 45 años y residente de Wyandotte, decidió comprar su boleto en línea a través del sitio MichiganLottery.com para el sorteo del 6 de septiembre, motivada porque el premio mayor había superado los $1,000 millones de dólares.

“Solo juego Powerball cuando el premio es muy alto, y como estaba por encima de los $1,000 millones, decidí comprar un boleto”, explicó al reclamar su premio.

A diferencia de muchos jugadores que eligen cifras con significados personales, Carvey decidió experimentar con la inteligencia artificial.

“Le pedí a ChatGPT un conjunto de números para Powerball, y esos fueron los que usé en mi boleto”, relató.

Al revisar los resultados, Carvey pensó inicialmente que había ganado $50,000 dólares. “Vi que había acertado cuatro bolas blancas y el Powerball, así que sabía que había ganado algo”, recordó.

“Google me dijo que eran $50,000 dólares, y eso fue lo que pensé. No fue hasta que inicié sesión en mi cuenta de Michigan Lottery que me di cuenta de que había agregado el Power Play y en realidad había ganado 100,000 dólares”.

La noticia tomó por sorpresa tanto a ella como a su esposo. “Estábamos totalmente incrédulos”, comentó.

La ganadora planea usar el dinero para pagar su casa y ahorrar el resto.

El uso de inteligencia artificial para elegir números de lotería no es algo aislado.

Apenas dos días después, Carrie Edwards, una residente de Virginia, también pidió a ChatGPT que generara números para el sorteo del 8 de septiembre.

Su boleto resultó premiado con $150,000 dólares, cantidad que decidió donar íntegramente a organizaciones benéficas.

