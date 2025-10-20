window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Mujer de Michigan gana $100,000 gracias a números elegidos por inteligencia artificial

Una mujer de Michigan ganó $100,000 dólares en Powerball con números sugeridos por ChatGPT, marcando una nueva tendencia en el uso de IA para juegos de azar

La ganadora planea usar el dinero para pagar su casa y ahorrar el resto. Crédito: Diego Thomazini | Shutterstock

Por  Raúl Rodríguez Cota

En una muestra más de cómo la inteligencia artificial empieza a cambiar incluso la forma en que jugamos a la suerte, una mujer de Michigan se llevó un premio de $100,000 dólares en la lotería Powerball gracias a los números que le sugirió ChatGPT.

Tammy Carvey, de 45 años y residente de Wyandotte, decidió comprar su boleto en línea a través del sitio MichiganLottery.com para el sorteo del 6 de septiembre, motivada porque el premio mayor había superado los $1,000 millones de dólares.

“Solo juego Powerball cuando el premio es muy alto, y como estaba por encima de los $1,000 millones, decidí comprar un boleto”, explicó al reclamar su premio.

A diferencia de muchos jugadores que eligen cifras con significados personales, Carvey decidió experimentar con la inteligencia artificial.

“Le pedí a ChatGPT un conjunto de números para Powerball, y esos fueron los que usé en mi boleto”, relató.

Al revisar los resultados, Carvey pensó inicialmente que había ganado $50,000 dólares. “Vi que había acertado cuatro bolas blancas y el Powerball, así que sabía que había ganado algo”, recordó.

“Google me dijo que eran $50,000 dólares, y eso fue lo que pensé. No fue hasta que inicié sesión en mi cuenta de Michigan Lottery que me di cuenta de que había agregado el Power Play y en realidad había ganado 100,000 dólares”.

La noticia tomó por sorpresa tanto a ella como a su esposo. “Estábamos totalmente incrédulos”, comentó.

La ganadora planea usar el dinero para pagar su casa y ahorrar el resto.

El uso de inteligencia artificial para elegir números de lotería no es algo aislado.

Apenas dos días después, Carrie Edwards, una residente de Virginia, también pidió a ChatGPT que generara números para el sorteo del 8 de septiembre.

Su boleto resultó premiado con $150,000 dólares, cantidad que decidió donar íntegramente a organizaciones benéficas.

