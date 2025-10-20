Axl Rose protagoniza momento viral tras lanzar dos veces el micrófono a su baterista

El cantante Axl Rose volvió a ser tendencia este fin de semana tras protagonizar un tenso episodio durante el segundo concierto que Guns N’ Roses ofreció en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, en Buenos Aires. El hecho ocurrió la noche del sábado, cuando el vocalista lanzó en dos ocasiones el micrófono a su nuevo baterista, Isaac Carpenter, en medio de un visible arranque de frustración.

La banda se encuentra en plena gira latinoamericana, y el show en la capital argentina marcó el cierre de su paso por el país, tras haberse presentado en el mismo recinto la noche anterior.

En varios videos grabados por asistentes al concierto se muestra a Rose molesto durante la interpretación de “Welcome to the Jungle”, tema con el que suele abrir sus presentaciones. En las imágenes, se aprecia a Axl arrojar violentamente su micrófono hacia la batería y, en otro momento, sube a la tarima para patear el bombo de Carpenter.

Los clips también muestran al vocalista quitándose con arrebato su chamarra de cuero y bajando momentáneamente del escenario enojado, mientras gritaba al público: “¡Intentaré improvisar!”.

Fuentes cercanas a la producción y el propio reporte de TMZ señalan que el problema no tenía relación con Carpenter, sino con un fallo técnico en el sistema de monitoreo interno de Rose. Según el medio, el cantante sólo podía escuchar los instrumentos de percusión, lo que habría provocado su enfado durante los primeros minutos del show.

Algunos testigos indicaron que el equipo técnico resolvió la falla para la tercera canción del repertorio, momento en que Axl Rose recuperó la calma y el concierto continuó con normalidad.

Como era de esperase, el incidente rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde algunos usuarios debatieron sobre el comportamiento del vocalista, recordando otros momentos de tensión que ha protagonizado en su carrera.

A pesar del contratiempo, Guns N’ Roses sigue adelante con su gira por América Latina, que incluye próximas paradas en Brasil y Perú, antes de concluir en México en noviembre.

