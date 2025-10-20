Blue Jays y Mariners definirán el rival de los Dodgers en la Serie Mundial en un Juego 7

El sueño de los Toronto Blue Jays sigue con vida. El equipo canadiense venció este domingo 6-2 a los Seattle Mariners y forzó el decisivo Juego 7, tras una sólida actuación en casa que hizo vibrar al Rogers Centre.

Toronto tomó el control temprano del encuentro con una ofensiva oportuna que le permitió colocarse arriba 4-0 en la tercera entrada. Addison Barger y Vladimir Guerrero Jr. conectaron jonrones clave que impulsaron a los Azulejos hacia una victoria necesaria para extender la serie.

En el montículo, el joven Trey Yesavage mostró una versión mucho más dominante que en su anterior salida del Juego 2, limitando el daño de Seattle y manteniendo la compostura en los momentos críticos.

Los Mariners recortaron la desventaja en la sexta entrada con dos anotaciones, pero Toronto logró contener la reacción y sellar su primera victoria en casa en esta Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Para Seattle, la derrota significa que su histórica oportunidad de alcanzar la primera Serie Mundial en la historia de la franquicia deberá esperar al menos un día más. Los fanáticos de los Mariners saben que estas ocasiones no se presentan con frecuencia, lo que añade aún más tensión al enfrentamiento decisivo.

El Juego 7 se disputará el lunes, con Shane Bieber y George Kirby perfilados como los abridores. Aunque los equipos no han confirmado sus planes de pitcheo, se espera que ambos cuerpos de lanzadores adopten un enfoque “todos disponibles” con la temporada en juego.

