San Diego Padres confirmó que apostadores amenazaron de muerte al exmanager Mike Shildt

Han sido días difíciles para San Diego Padres tras su eliminación en la MLB a manos de Chicago Cubs. Ahora, la franquicia confirmó que exentrenador Mike Shildt, fue víctima de amenazas de muerte por parte de apostadores deportivos.

Días después de que Shildt sorprendiera al mundo del béisbol al anunciar su retiro a los 57 años, el gerente de operaciones de béisbol del equipo, A.J. Preller, reveló que el exmanager sufrió una serie de amenazas por parte de apostadores deportivos.

Preller aseguró que se enteró durante la temporada de que Mike Shildt había recibido amenazas de muerte. Sobre los problemas de salud de Shildt en los últimos días, dijo haberse enterado hace poco.

“Nadie merece vivir con ese tipo de miedo”, comentó en una rueda de prensa. “Estamos comprometidos a garantizar que Mike esté bien”, añadió.

A.J. Preller confirms that #Padres manager Mike Shildt was facing death threats during the season. Preller also spoke about Mike's health. @CBS8 | #FightForTheFaithful #MLB pic.twitter.com/S3Iqbo0eYY — Jake Garegnani (@JakeGaregnani) October 14, 2025

El pasado miércoles, Dennis Lin de ‘The Athletic’ reveló que Shildt recibió amenazas de muerte por parte de apostadores deportivos durante el transcurso de la temporada. La presión mediática por los resultados deportivos más el riesgo a su integridad generaron problemas de salud en el coach.

Shildt experimentó dolores en el pecho, pérdida de cabello y malos hábitos de sueño durante la temporada. En una carta publicada por San Diego Tribune, Mike explicó las sensaciones que vivió en medio de la campaña.

“Aunque siempre se ha tratado de servir a los demás, es hora de que me cuide a mí mismo y me retire en mis propios términos (…) no quiero que la gente piense que me fui o que no estaba comprometido”, escribió.

“Puedo decirles que estuve muy enfermo. Simplemente, no me sentía bien. Estaba agotado. Y no estaba durmiendo. Y no es culpa de nadie. Es solo estrés del día a día. Pero, ya sabes, simplemente no es saludable, hombre, y a veces solo tienes que cuidarte, ¿sabes?”, añadió.

Mike Shildt dirigió a San Diego Padres en las temporadas de 2024 y 2025. Logró 183 victorias y 141 derrotas. En 2024 llegaron a la Serie Divisional de la Liga Nacional y este año fueron eliminados en la Serie de Comodines por Chicago Cubs.

Bajo su mando, los Padres consiguieron sus primeras temporadas consecutivas de 90 victorias. Nunca antes en la historia de la franquicia había sucedido.

Con Shildt aparecieron consecutivamente en playoffs, algo que no pasaba desde 2005-2006. Antes de unirse a los Padres, tuvo una exitosa trayectoria con los St. Louis Cardinals.



