Los Yankees inician reestructuración para 2026 con despidos y la advertencia de “no hay excusas”

La gerencia de los New York Yankees ha puesto en marcha los cambios radicales que la afición y la prensa anticipaban tras el rotundo fracaso de la temporada 2025.

Según reportó el periodista Andy Martino de SNY, el club ha optado por no renovar los contratos de dos miembros importantes del cuerpo técnico, una medida interpretada como el inicio formal de una gran reestructuración.

Los afectados por esta primera ola de movimientos son Mike Harkey, el veterano entrenador del bullpen (quien estuvo en dos etapas con la organización, incluyendo la de 2009), y Travis Chapman, entrenador de primera base y encargado del cuadro interior.

Mike Harkey ha estado en los Yankees desde 2008 a 2013 y desde 2016 hasta 2025. Crédito: AP

Las salidas de Harkey y Chapman señalan que la directiva busca corregir las fallas evidentes en el rendimiento del staff de lanzadores de relevo y, especialmente, en la defensa del infield, que fue objeto de fuertes críticas durante el último año.

Cashman bajo la lupa del dueño

La urgencia detrás de estos despidos se explica en las declaraciones del gerente general, Brian Cashman, quien ha sentido el peso de la frustración que impera en la cúpula de la franquicia. Cashman, una figura históricamente intocable en la organización, reveló que el dueño del equipo, Hal Steinbrenner, le ha hecho llegar una advertencia directa con miras al 2026.

El mensaje es tajante: “no hay excusas” para la próxima temporada. Esta presión explícita sobre el principal ejecutivo de béisbol de los Yankees subraya que los días de complacencia han terminado y que se esperan resultados inmediatos, no solo ajustes en la plantilla de jugadores, sino una mejora tangible en el rendimiento de todas las áreas del equipo.

Con la salida de los dos entrenadores, la organización busca inyectar una nueva filosofía al staff de coaching y generar un impacto inmediato que devuelva al equipo a la lucha por su título número 28 de Serie Mundial, el cual se les ha negado desde 2009. La afición del Bronx espera que este sea solo el primer paso de una profunda transformación.

Sigue leyendo:

La reestructuración que los Yankees deberán hacer para 2026 tras el fracaso en postemporada

Misión frustrada: las tres claves del colapso de los Yankees