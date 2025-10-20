Britney Spears afirma haber sufrido ‘daño cerebral’: “Tengo suerte de estar viva”

Britney Spears, quien retomó el control total de su vida tras años de tutela, sorprendió a sus fans al hacer una revelación donde confiesa haber sufrido un “daño cerebral” derivado de una experiencia traumática que vivió durante aquel oscuro periodo.

En la publicación que compartió en redes sociales, la “princesa del pop” relata que durante ese tiempo estuvo bajo la vigilancia constante de un guardaespaldas, sin poder moverse libremente ni tener control sobre su propio cuerpo, describiendo la situación como una prisión emocional y física que le dejó secuelas profundas.

“Tuve una experiencia traumática, como algunos de ustedes saben, al final de mi libro, donde durante cuatro meses perdí mi privacidad y me obligaron ilegalmente a no usar mis pies ni mi cuerpo para ir a ningún lado. Para una persona como yo, que entiende que lo sagrado es la velocidad de Dios, eso hizo más que dañar mi cuerpo”.

“Créanme, hay muchas cosas que no compartí en mi libro y aún hay cosas que, en este preciso momento, he mantenido ocultas, porque es increíblemente doloroso y triste”, aseguró.

Britney comparó su experiencia con la historia de ‘Maléfica’, la película de Disney protagonizada por Angelina Jolie, en la que la poderosa hada es traicionada y despojada de sus alas.

“Siento como si me hubieran quitado las alas y hubiera sufrido daño cerebral hace mucho tiempo. Por supuesto, he superado ese momento problemático de mi vida y tengo suerte de estar viva“, señaló la también actriz.

“Siento la lógica y la plenitud general en mi cuerpo, ya que una de ellas fue asesinada y destruida por completo. No pude bailar ni moverme durante cinco meses. En fin, sé que mi publicación y mi baile parecen tontos, pero me hicieron recordar cómo volar“, agregó.

No es la primera vez que Spears habla abiertamente de las secuelas que dejó en su cuerpo y mente la tutela. En noviembre de 2022 reveló que sufría una lesión nerviosa que le provocaba dolor constante en el lado derecho de su cuerpo, aunque entonces evitó dar detalles sobre el origen de la dolencia.

Como es habitual en la cantante, el mensaje llegó acompañado de una imagen simbólica en la que Britney aparece posando de espaldas, montando un caballo. En el pie de foto, dejó una aparente referencia a su exesposo Kevin Federline, quien acaba de publicar un libro titulado ‘You Thought You Knew’, donde hace afirmaciones polémicas sobre ella.

“Es divertido contar historias a estas alturas porque todo esto puede sonar muy tonto, pero con la basura que se dice literalmente de mí, pensé: ¿por qué no aportar algo de sustancia?”, escribió.

Sigue leyendo: