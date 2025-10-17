Britney Spears responde a las acusaciones que Kevin Federline cuenta en sus memorias

Britney Spears rompió el silencio a través de sus redes sociales tras la publicación de extractos del próximo libro de memorias de su exesposo, Kevin Federline, titulado ‘You Thought You Knew’, cuyo lanzamiento está previsto para el 21 de octubre. En un mensaje cargado de frustración y dolor, la cantante de 43 años expresó su agotamiento ante lo que calificó como “el constante abuso” del padre de sus hijos y defendió su derecho a la privacidad.

“El constante abuso de mi exmarido es extremadamente doloroso y agotador. Siempre he suplicado y gritado para tener una vida con mis hijos. Las relaciones con adolescentes son complejas. Lamentablemente, siempre han presenciado la falta de respeto de su propio padre hacia mí”, escribió Spears.

La intérprete también compartió detalles sobre la limitada relación que mantiene con sus dos hijos adolescentes, a quienes, según explicó, ha visto en contadas ocasiones durante los últimos años.

“Necesitan hacerse responsables de sí mismos. Un hijo solo me ha visto 45 minutos en los últimos cinco años y el otro solo me ha visitado cuatro veces. Yo también me siento orgullosa. De ahora en adelante, les avisaré cuando esté disponible”, señaló.

En su publicación, Spears también cuestionó la veracidad de lo publicado en el libro y defendió su privacidad y capacidad como madre y mujer. Además, pidió que no se dé crédito a los rumores sobre su salud mental o su vida personal.

“Créeme, esas mentiras piadosas de ese libro van directo al diablo, y soy la única que sale realmente herida. Si de verdad me conoces, no prestarás atención a los tabloides sobre mi salud mental y mi consumo de alcohol”.

“Soy una mujer bastante inteligente que ha estado intentando vivir una vida sagrada y privada durante los últimos cinco años. Hablo de esto porque ya he tenido suficiente y cualquier mujer de verdad haría lo mismo”, finalizó.

The constant gaslighting from ex-husband is extremely hurtful and exhausting. I have always pleaded and screamed to have a life with my boys.

Relationships with teenage boys is complex. I have felt demoralized by this situation and have always asked and almost begged for them to… — Britney Spears 🌹🚀 (@britneyspears) October 16, 2025

Las declaraciones de Spears surgen luego de que The New York Times publicara fragmentos del libro de Federline, en los que el exbailarín relata un supuesto incidente que habría alarmado a sus hijos. En el texto, Federline sostiene que los adolescentes le confesaron haber sentido miedo durante una visita a la casa de su madre.

