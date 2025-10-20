Appleby Blue: un modelo de vivienda social premiado por su diseño inclusivo y moderno

Una respuesta moderna a las tradicionales viviendas sociales para personas mayores, diseñada para combatir la soledad, ha ganado un prestigioso premio otorgado al mejor edificio nuevo de Reino Unido.

El Hospicio Appleby Blue, que ofrece apartamentos a precios módicos para residentes mayores de 65 años en Southwark, en el sur de Londres, ganó este jueves el premio anual Stirling, el cual es otorgado por el Real Instituto de Arquitectos Británicos (RIBA, por sus siglas en inglés).

El complejo tiene 59 apartamentos más áreas comunales, incluyendo un jardín en la azotea, un patio y una cocina comunitaria.

El jurado del premio destacó que “plantea un patrón ambicioso de vivienda social para personas mayores”.

Los arquitectos de la firma Witherford Watson Mann han confeccionado espacios “de alta calidad”, pensados para crear ambientes que demuestran que realmente velan por sus residentes, aseguró Ingrid Schroder, miembro del jurado y directora de la Escuela de Arquitectura Asociación de Arquitectos.

Schroder agregó: “Construido en el contexto de dos crisis, una grave escasez de viviendas y una creciente epidemia de soledad entre las personas mayores, Appleby Blue ofrece una respuesta esperanzadora e imaginativa, donde los residentes y la comunidad circundante se unen a través de la naturaleza transformadora del diseño”.

Los espacios comunales son una de las características destacadas del edificio. (Foto: Philip Vile/Riba)

A pesar de su diseño moderno, el ladrillo y las ventanas evocan el estilo tradicional de los hospicios de antaño. (Foto: Philip Vile/Riba)

El edificio fue elogiado por sus departamentos “generosos”, corredores con pisos color terracota con bancos y plantas, y un sistema de riego que le da al edificio “la sensación de un oasis boscoso”.

Todo eso crea un “ambiente de estilo de vida aspiracional” que se encuentra “en crudo contraste con el clima institucional que se suele asociar con las residencias de personas mayores”, señaló RIBA.

De hecho, Appleby Blue se construyó en un hogar para ancianos abandonado.

Los hospicios fueron construidos tradicionalmente desde la Edad Media para proveer residencia caritativa a las personas necesitadas.

Los arquitectos se preguntaron cómo albergar a generaciones mayores de una manera que optimice espacios y dé alegría. (Foto: Philip Vile/Riba)

El jardín ofrece otro agradable espacio comunal para los residentes. (Foto: Philip Vile/Riba)

Otros finalistas

Para ganar el premio Stirling de este año, Appleby Blue venció a una cantidad de edificios y proyectos arquitectónicos nominados, desde la restauración de la torre del Big Ben en Londres hasta una nueva escuela de moda y un laboratorio de ciencia.

La torre del Big Ben volvió a abrir sus puertas al público en 2023, después de una restauración que duró 5 años. (Foto: House of Commons)

El campus universitario de la Escuela de Moda Nueva en Londres fue uno de los diseños finalistas. (Foto: Simon Menges)

El premio se otorga al edificio considerado “más significativo del año para la evolución de la arquitectura y el ambiente construido”, y se juzga bajo criterios que incluyen el diseño visionario, la innovación y la originalidad.

Esta es la segunda vez que Witherford Watson Mann son los arquitectos ganadores. Hace 12 años fueron seleccionados por su diseño de una revolucionaria casa de veraneo dentro del antiguo castillo Astley, en el condado de Warwickshire.

La línea Elizabeth, la nueva línea de tren metropolitano que cruza a Londres de este a oeste, ganó el prestigioso premio el año pasado.

Otros anteriores ganadores del premio -inaugurado en 1996- incluyen el teatro Everyman de Liverpool, el muelle de Hastings y el edificio del Parlamento Escocés en Edimburgo.

