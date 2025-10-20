Dormir sin despertar: Infusión con arándano para un sistema urinario fuerte

Las infusiones son aliadas para mejorar las condiciones de sueño dependiendo de los ingredientes. Uno de ellos son los arándanos rojos (cranberry) que ayudan en la prevención de infecciones urinaria que causan la interrupción del sueño en las noches.

Las hierbas son alimentos funcionales que puede mejorar ciertas condiciones de salud, en el caso de los arándanos, aunque no reemplaza a los antibióticos en un caso agudo grave, puede ser el escudo diario preventivo que reduce drásticamente la necesidad de esos medicamentos.

Para aprovechar los beneficios de los arándanos se pueden incorporar en una rutina nocturna simple, ya que activan el mecanismo de acción de las Proantocianidinas (PACs). Una infusión de arándanos puede impedir la adhesión de bacterias a las paredes del tracto urinario.

Esta propiedad “anti-adherente”es clave en para la prevención de la resistencia bacteriana, un problema creciente a nivel mundial.

¿Cómo los arándanos rojos ayudan en la prevención de las infecciones?

Los arándanos son ricos en sustancias químicas beneficiosas para la salud. Crédito: Shutterstock

El uso del arándano rojo para tratar las infecciones urinarias se inscribe dentro de una solución moderna y biológicamente sofisticada para un problema de salud como lo es la cistitis recurrente, revela una investigación de ArkoPharma.

La evidencia científica observó la desaparición de cuadros infecciosos en mujeres con ITU recurrentes a lo largo de dos años, por lo que considera el arándano como terapia de mantenimiento a largo plazo para poblaciones de alto riesgo.

Receta de la infusión de arándanos

La infusión de arándanos es muy sencilla de preparar y es ideal para tomar antes de dormir, aprovechando el efecto preventivo del arándano. Lo que podría disminuir el riesgo de infecciones.

Ingredientes

1 cucharada de arándanos rojos deshidratados

1 taza de agua o 250 ml).

Opcionales

Una pizca de canela o jugo de limón

Endulzante a gusto

Modo de Preparación

1.- En una olla pequeña, agregue la taza de agua y cocine hasta que alcance el punto de ebullición.

2.- Coloque la cucharada de arándanos rojos deshidratados (y la canela opcional) en una taza resistente al calor.

3.- Vierta el agua hirviendo sobre los arándanos en la taza.

4.- Cubra la taza con un plato o tapa para evitar que se escapen los vapores y deja reposar la infusión durante 10 minutos. Este tiempo permite que los compuestos beneficiosos (PACs) se liberen.

5.- Cuela la infusión, sirva y endulce si es de su gusto.

Se recomienda beber tibia antes de acostarse.

