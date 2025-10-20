Dos hombres vinculados al Tren de Aragua arrestados afuera de refugio para migrantes en Midtown

Las autoridades federales indicaron que detuvieron a dos personas a las afuera de un refugio para migrantes en la ciudad de Nueva York que habían estado relacionadas en Tren de Aragua, una banda criminal venezolana que la administración del presidente Donald Trump expresó que está “invadiendo” Estados Unidos.

Varios medios de comunicación indicaron que varias personas fueron detenidas el jueves afuera del Row Hotel en Midtown, una instalación que la ciudad había estado alquilando para alojar migrantes desde 2022.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que arrestó a Cristofer Xavier Hernández Villegas y a Ali Eloy Uribe-Gil afuera de dicho hotel.

“Bajo el liderazgo del presidente Trump y la secretaria Noem, el DHS y el ICE están tomando medidas decisivas para restablecer la ley y el orden en la ciudad de Nueva York y desmantelar las bandas criminales”, explicó la vocera del DHS, Tricia McLaughlin, en un comunicado.

El medio Gothamist obtuvo imágenes de teléfono grabadas fuera del hotel en las que se observa a una persona siendo arrestada por agentes del orden con chalecos del FBI y del ICE/HSI. Los funcionarios municipales aseveran no haber participado en el operativo, informó Gothamist.

“Como el alcalde ha declarado constantemente, la ciudad de Nueva York no participa en la aplicación de las leyes de inmigración civil”, dijo la representante del alcalde, Liz García.

La situación afuera del hotel el jueves y viernes estaba marcada por la aprensión, ya que la gente evitaba a la prensa que preguntaba sobre el incidente del jueves o decían que tenían temor de hablar.

El hecho ocurrió en la misma semana en que los migrantes en The Row empezaron a recibir avisos que le señalaba que debían abandonar el lugar. Algunos de los avisos les indicaba que debían irse pronto como en noviembre, mientras que otros tenían hasta finales de diciembre o febrero.

La administración de Adams anunció sus planes de cerrar el refugio del Row Hotel en agosto y mencionó que no renovaría su contrato de arrendamiento, que vence en abril de 2026.

El refugio albergó a unos 3,600 migrantes en el punto más álgido de la crisis migratoria en enero del año pasado, y fue el primer y más grande hotel urbano en convertirse en un alojamiento para inmigrantes. The Row NYC abrió sus puertas a los migrantes en el otoño del 2022.

El hotel de 1,300 habitaciones actualmente alberga unas 3,000 personas, la mayoría de ellos son familias, apuntó García.

