Este es el mes para aplicar a las universidades de Nueva York: exoneran tarifas y amplían recursos para familias inmigrantes

No hay razón para que los alumnos neoyorquinos de secundaria, o quienes hayan abandonado sus estudios, que aspiran iniciar una carrera universitaria y seguir un anhelo profesional, asuman que por sus bajos ingresos, o por su estatus migratorio, esa posibilidad sea muy remota.

La primera buena noticia es que este mes de octubre, se abre el plazo de solicitud de financiamiento, para estudiar en las principales universidades del estado de Nueva York. La segunda, es que tu estatus migratorio o el de tu familia, no significa una barrera automática, para tu camino a la Educación Superior.

Las autoridades estatales están promoviendo activamente una campaña durante este mes, incentivando a los estudiantes a aplicar a las universidades y eximiéndolos de las tarifas de solicitud. Lo fundamental es que los interesados, consulten los diferentes programas y universidades para dar el siguiente paso hacia un futuro académico prometedor.

Es un momento propicio, para explorar todas las opciones disponibles y romper con las barreras percibidas, que podrían impedir la realización de sus aspiraciones universitarias.

La Gobernadora Kathy Hochul anunció esta semana, la apertura del plazo de solicitud de ayuda para las principales universidades del Estado de Nueva York, para el año académico 2026-27

Lo importante es que ya se están aceptando las solicitudes para el Programa de Asistencia para la Matrícula (TAP) y el Programa de Incentivos STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas) del Estado de Nueva York.

Además, ya está disponible la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) 2026-27, que brinda a los estudiantes acceso a recursos federales cruciales.

En conjunto, estos programas ofrecen una sólida combinación de apoyo estatal y federal para ayudar a los estudiantes y familias de Nueva York a convertir a miles de personas en profesionales de una forma más asequible y accesible.

Las autoridades estatales además remarcan que aunque hay un clima de recortes en programas sociales sensibles, para los más vulnerables, las leyes y el presupuesto de Nueva York, no pone en riesgo estas estrategias de financiamiento universitario.

Solicitud Gratuita de FAFSA

Se aconseja completar la aplicación de FAFSA, lo cual es el primer paso para los estudiantes que planean asistir a la universidad. La solicitud determina la elegibilidad para recibir asistencia económica, incluyendo la Beca Pell, el Programa Federal de Estudio y Trabajo y los préstamos estudiantiles federales con bajo interés. También se utiliza para determinar la elegibilidad para programas estatales como TAP, Excelsior y programas STEM.

Para garantizar que los estudiantes de Nueva York, no pierdan cientos de millones en ayuda financiera, que históricamente se quedaba sin ser utilizado, la gobernadora Hochul presentó la Ley Universal de Finalización de FAFSA, que exige que los estudiantes de último año de secundaria completen la solicitud.

Esta iniciativa ayuda a los estudiantes a acceder al programa de ayuda económica, siempre y cuando califiquen, haciendo que la educación superior sea más asequible y accesible.

Desde la promulgación de esta ley, FAFSA ha aumentado casi un 12% a nivel estatal, lo que convierte al estado de Nueva York, en el sexto estado del país en completar estas aplicaciones.

Por su parte, el Dr. Guillermo Linares, presidente de la Corporación de Servicios de Educación Superior del Estado (HESC) de Nueva York, comentó que tienen como misión garantizar que la educación superior siga siendo accesible para todos los estudiantes neoyorquinos.

“Con TAP, el Programa de Incentivos STEM y la FAFSA ya disponibles, los estudiantes tienen más oportunidades de obtener el apoyo financiero que necesitan. Al completar estas solicitudes, las familias pueden reducir la carga de los costos universitarios. Además, debemos aclarar que deben hacerlo sin temor a compartir su estatus migratorio, porque para nosotros es información confidencial. Y en general, no es una limitante para perseguir sus sueños”, resaltó Linares.

Ruta de elegibilidad alternativa

La Corporación de Servicios de Educación Superior diseñó una ruta de elegibilidad para estudiantes que son ciudadanos estadounidenses o extranjeros elegibles, pero al menos uno de sus familiares, quien debe contribuir a la FAFSA, no es ciudadano estadounidense, ni residente permanente.

El Estado de Nueva York basado creó esta vía especial de aplicación, basado en las preocupaciones sobre la confidencialidad de la información personal, que pueden enfrentar los estudiantes, cuyos familiares tienen un estatus migratorio no regular y tengan temores razonables, si compartir o no, información con el gobierno federal a través de FAFSA.

“Hemos desarrollado una vía alternativa para que los estudiantes soliciten ayuda financiera, garantizando un proceso seguro, accesible y equitativo que protege la privacidad de la información personal”, especificó el titular de HESC.

Atención: Los lapsos para aplicar

Entre el 20 de octubre al 3 de noviembre, casi 130 universidades de Nueva York eximen las tasas de solicitud durante el Mes de Solicitud de Ingreso a la Universidad del Estado de Nueva York (SUNY)

Con tasas que suelen oscilar entre $50 y $90, esta es tu oportunidad de ahorrar dinero y solicitar ingreso a la universidad sin agobios financieros.

Ya se puede consultar la lista completa de las universidades participantes y sus fechas de exención de tasas en 2025 NYS Colleges Waiving Application Fees | HESC

Cada estudiante puede obtener la exención de las tasas de solicitud en 5 universidades de SUNY.

En el caso de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY) el plazo para aplicar a exención de esta tarifas para todas las escuelas secundarias de la Gran Manzana empieza este 27 de octubre y termina el 21 de noviembre.

Del 10 al 21 de noviembre se eximirá el monto para aplicar para todas las escuelas secundarias públicas y privadas del estado de Nueva York.

El programa STEAM

El Programa de Incentivos STEM del Estado de Nueva York ofrece becas con costo de matrícula a estudiantes elegibles del 10% superior de graduados de preparatoria que cursen estudios STEM en SUNY o CUNY.

Los beneficiarios deben comprometerse a trabajar en un campo STEM en el Estado de Nueva York, durante cinco años después de graduarse, contribuyendo así al fortalecimiento de la Ciudad de Nueva York en sectores críticos. Obtenga más información o solicite asistencia STEM en esta página web: NYS Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) Incentive Program | HESC

Los estudiantes que no cumplen con los requisitos de ciudadanía y residencia, aún pueden calificar para ayuda financiera del Estado de Nueva York, a través de vías alternativas, como la Ley DREAM del Senador José Peralta o la Vía Alternativa de Elegibilidad.

Para obtener más información sobre las opciones disponibles, visite la página web de Solicitud de Ayuda: Applying For Aid | HESC

El crecimiento de TAP

Con aproximadamente $800 millones otorgados cada año, Programa de Asistencia para la Matrícula del Estado de Nueva York (TAP) es uno de los planes de ayuda financiera ​​más sólidos del país.

Las recientes expansiones del gobierno estatal han permitido que más estudiantes sean elegibles para TAP, y Nueva York ya está viendo los resultados.

“Casi 38,000 estudiantes elegibles reciben becas, lo que representa más de $71 millones en ayuda para estudiantes y sus familias. Junto con el aumento de los umbrales de ingresos y la ampliación del acceso para estudiantes a tiempo parcial y estudiantes sin título. Nueva York está abriendo las puertas a nuevas oportunidades para garantizar que más residentes puedan cursar estudios superiores con un apoyo financiero”, destaca el gobierno estatal en un comunicado.

Asimismo, el rector de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, Félix V. Matos Rodríguez, reiteró que los estudiantes de CUNY califican para muchos programas estatales de soporte económico, pero a menudo no los solicitan, lo que les priva de recursos muy necesarios para completar sus estudios.

“Con la apertura del período de solicitud para el año escolar 2026-27, instamos a todos los neoyorquinos a solicitar ayuda para hacer realidad sus sueños universitarios y graduarse sin deudas. En CUNY, contamos con recursos específicos para guiarlos en el proceso”, acotó.

El primer paso: Infórmese

Para conocer todo lo relacionado con el mes de solicitud de ingreso a las universidades de Nueva York visite: www.hesc.ny.gov

visite: www.hesc.ny.gov Conozca todos los detalles de cómo y cuándo aplicar a becas y financiamiento de la matrícula a través del programa TAP en: www.hesc.ny.gov/find-aid/nys-grants-scholarships/

a través del programa TAP en: www.hesc.ny.gov/find-aid/nys-grants-scholarships/ Para las carreras y requisitos de ingreso a la Universidad del Estado de Nueva York (SUNY) haga click en: www.suny.edu/attend/apply-to-suny/

haga click en: www.suny.edu/attend/apply-to-suny/ En el caso de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY) y sus opciones visite: www.cuny.edu

El dato:



– 16% de los estudiantes de SUNY son de origen hispano, los alumnos de este grupo étnico en CUNY representan más del 30%.