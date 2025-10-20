Falla global de Amazon Web Services: qué servicios fueron afectados en EE.UU.

Una caída súbita en Amazon Web Services (AWS) dejó sin funcionamiento a múltiples plataformas en línea este lunes. Entre las afectadas están Snapchat, Fortnite, Roblox, Ring y Alexa, además de servicios relacionados con Amazon. El apagón se inició durante la madrugada, cuando los usuarios reportaron fallas masivas.

El primer aviso oficial llegó cuando AWS reconoció un aumento en la tasa de errores y en la latencia en múltiples servicios de su región Este de EE. UU. La compañía activó equipos técnicos especializados para investigar el origen del incidente y mitigar el problema cuanto antes.

Usuarios en redes sociales y portales de monitoreo como DownDetector comenzaron a denunciar interrupciones en Snapchat, Fortnite, Signal, Robinhood y otros servicios que dependen de la infraestructura de nube de Amazon. Muchos sitios permanecieron inaccesibles mientras se evaluaba el alcance de la falla.

Amazon atribuyó el desperfecto a fallos vinculados con su sistema de nombres de dominio (DNS), el mecanismo que traduce direcciones web a direcciones de internet (IP). Según sus reportes, se observó impacto en 64 servicios internos dentro de AWS, lo que amplificó la magnitud de la crisis.

Reacción técnica y proceso de recuperación

Aproximadamente tres horas tras el inicio del colapso, AWS informó que había comenzado a restaurar la conectividad en la mayoría de los servicios afectados. Se reportó que muchas plataformas recobraron su funcionamiento, aunque persistían interrupciones intermitentes en nuevas solicitudes y en la creación de instancias EC2.

Las investigaciones internas apuntan a un fallo en el subsistema responsable de monitorear los “load balancers” de red dentro del entorno EC2, lo que debilitó la supervisión del tráfico y generó fallas en los procesos de red. Paralelamente, AWS comunicó que intensificó acciones para mitigar la causa raíz y restablecer plenamente el servicio.

Expertos en ciberseguridad explican que, aunque tales interrupciones no son frecuentes, reflejan la vulnerabilidad de depender de proveedores centralizados de infraestructura en la nube. Como señaló Patrick Burgess, “cuando algo sale mal en Amazon, muchos solo vemos que Snapchat o Roblox no funcionan, no sabemos que es AWS”.

Desde la perspectiva histórica, AWS ha protagonizado fallas similares en años anteriores: casos destacados ocurrieron en 2023, 2021 y 2020. Esta recurrencia subraya la necesidad de diversificar infraestructuras y contar con planes de contingencia frente a interrupciones a escala.

Algunos clientes y empresas grandes que dependen críticamente de los servicios en la nube vieron cómo sus operaciones digitales se paralizaban, lo que generó pérdidas temporales o imposibilidad de brindar servicios a sus propios usuarios. AWS enfrenta la presión de restablecer la confianza rápidamente.

Aunque por el momento no hay evidencia de que la falla haya sido causada por un ciberataque, los efectos sobre la red global fueron amplios. Usuarios y compañías esperan que AWS entregue una explicación técnica detallada y medidas preventivas para evitar nuevas crisis similares.

En suma, esta interrupción muestra cuán entrelazada está la infraestructura digital: una falla interna en AWS puede repercutir instantáneamente en decenas de plataformas que millones de personas usan a diario. La resiliencia tecnológica vuelve a situarse como prioridad ante la fragilidad del ecosistema de servicios en la nube.