Repartidor de Amazon caminó descalzo en plena inundación en Long Island para entregar un paquete

Las intensas lluvias y las marejadas registradas en días recientes en Long Island no impidieron que un repartidor de Amazon completara su ruta caminando descalzo en el vecindario de Lindenhurst, en medio de calles anegadas por las inundaciones costeras.

El momento quedó registrado por la cámara de timbre de la cliente, Rachel Bemaul, quien contó a ABC7 que el trabajador llegó la puerta de su casa para dejar el paquete.

“Le dije: ‘Ni hablar’. Estaba en mi sofá y él, sin zapatos ni calcetines, me entregó el paquete”, relató Bemaul citada por el medio local.

La vecina explicó que, debido a su cercanía con los canales que desembocan en la Gran Bahía Sur, sabía que su zona se inundaría con la tormenta, por lo que incluso trató de advertir al conductor para que no se acercara.

“Literalmente le dije: ‘No lo intentes’”, comentó.

Pese a las condiciones, el repartidor estacionó su vehículo a más de una cuadra y media y caminó entre el agua para entregar el pedido, que consistía en 72 cápsulas de café.

Algunos vecinos que presenciaron la escena manifestaron su sorpresa. “Sí, pensé que estaba loco. ¡Me parece genial!”, dijo John Fucello, también citado por ABC7.

Bemaul señaló que intentó contactarlo a través de la aplicación de Amazon para dejarle una propina, pero no encontró la opción. “Solo quería agradecerle por su trabajo”, indicó.

En un comunicado, Amazon señaló que la seguridad de sus empleados es una prioridad y que los repartidores no están obligados a completar una entrega si las condiciones no son seguras.

“Animamos a los clientes a ponerse en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para compartir sus comentarios”, afirmó la empresa.

