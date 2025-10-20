Falleció Jesús Montero, exprospecto venezolano de los Yankees, a los 35 años

El béisbol venezolano recibió una triste noticia este domingo tras conocerse el fallecimiento del catcher Jesús Montero a los 35 años de edad. Considerado uno de los prospectos más prometedores de su generación, Montero fue firmado por los New York Yankees en 2006, con apenas 16 años, recibiendo un bono de $1.6 millones.

La Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) confirmó su deceso a través de un comunicado difundido en redes sociales. “Hoy el béisbol venezolano se viste de luto. Falleció en Valencia Jesús Montero, ex prospecto de los New York Yankees, con cinco años de experiencia en las Grandes Ligas y seis temporadas en la LVBP con Navegantes del Magallanes, Cardenales de Lara y Águilas del Zulia”, expresó la institución.

Montero falleció en un hospital de Valencia, estado Carabobo, como consecuencia de las graves lesiones sufridas en un accidente de tránsito ocurrido el pasado 4 de octubre, según informó el diario venezolano Meridiano.

Por su parte, los Yankees ofrecieron sus condolencias mediante una publicación en su cuenta de X: “Los Yankees lamentan profundamente el fallecimiento de Jesús Montero. Enviamos nuestras más sinceras condolencuas a su familia y seres queridos”, apuntó el mensaje.

Por otro lado, la MLB se unió “a la comunidad del béisbol en el duelo por el fallecimiento del ex jugador de Grandes Ligas Jesús Montero”, en un mensaje publicado en la misma red social.

El venezolano debutó en las Grandes Ligas en octubre de 2011 con el conjunto neoyorquino, pero al año siguiente fue traspasado a los Seattle Mariners, donde jugó cuatro temporadas. En marzo de 2016 fue reclamado por los Toronto Blue Jays desde la lista de no protegidos.

Durante su paso por las Grandes Ligas, Montero dejó promedio de .253, con 28 jonrones y 104 carreras impulsadas en 806 turnos al bate. En Venezuela, su última aparición fue con las Águilas del Zulia en la temporada 2020-2021.

