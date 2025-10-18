Kike Hernández afirma que no ganar la Serie Mundial sería un “fracaso” para los Dodgers

Apenas unas horas después de queLos Ángeles Dodgers aseguraran su boleto a la Serie Mundial 2025, Kike Hernández ha encendido el debate al calificar como un “fracaso” cualquier resultado que no sea levantar el trofeo del Clásico de Otoño.

La franquicia angelina selló su pase al barrer de forma contundente 4-0 a los Milwaukee Brewers en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, gracias a una actuación memorable que incluyó tres home runs y 10 ponches del pitcher y slugger Shohei Ohtani en el Juego 4. Sin embargo, para Hernández, el éxito de la postemporada solo se mide con el campeonato.

Con una nómina multimillonaria y un equipo construido para dominar el béisbol, el puertorriqueño no titubeó al expresar las expectativas internas del camerino, asegurando que la meta es el campeonato o nada.

En una entrevista post-partido, el jugador boricua fue directo al ser consultado sobre si el simple hecho de llegar a la Serie Mundial era suficiente para una temporada exitosa: “La respuesta honesta es no. Si no ganamos la Serie Mundial, sería un fracaso.”

Dodgers celebrando el pase a la Serie Mundial. Crédito: AP

Hernández, conocido por su franqueza y su desempeño clutch en octubre, dejó claro que la presión y el compromiso de esta temporada son absolutos, especialmente después de que el equipo regresara a la cima de la Liga Nacional y busque el primer bicampeonato para la franquicia desde 1988.

“Nosotros no venimos aquí a barrer la Serie de Campeonato. El trabajo no está hecho. Venimos aquí a ganar la Serie Mundial,” concluyó Hernández, enviando un mensaje claro al rival que resulte ganador entre los Mariners y los Blue Jays en la Liga Americana.

La declaración de Hernández subraya la mentalidad de “todo o nada” que prevalece en un vestuario plagado de talento y figuras que buscan consolidar su legado en el béisbol de las Grandes Ligas.

