Hospitalizan al legendario futbolista uruguayo Diego Forlán tras lesionarse tres costillas

Diego Forlán, goleador del Mundial de Sudáfrica 2010, fue hospitalizado luego de sufrir una fuerte lesión durante un partido de la Liga Universitaria de Deportes en su natal Uruguay, el pasado sábado.

El exjugador del Manchester United y Atlético de Madrid, se fracturó tres costillas y presentó un pequeño neumotórax tras un choque en un encuentro donde su equipo, Old Boys, enfrentaba

Al Old Christians, por la categoría de mayores de 40 años.

En el partido, que se disputó en Montevideo, Forlán anotó dos goles para la victoria de su equipo 4-1. No obstante, en un lance de juego, terminó con tres de sus costillas fracturadas.

⚽️ 2 goles, 3 costillas rotas!!!



Salió caro el clásico para @DiegoForlan7.

Jugando en la + 40 entre Old Boys y Old Christians salió lesionado.



Se fracturó tres costillas y tuvo un golpe fuerte en el pulmón. Ganaron 4-1, pero se fue lesionado el ex delantero de la Selección. pic.twitter.com/zMJFOAsEqe — BUYSAN (@Buysan) October 18, 2025

El jugador de 45 años permanecerá internado hasta el martes 21 de octubre mientras se recupera bajo observación médica.

Diego Forlán habló sobre lesión

En redes sociales se hicieron virales unos audios de WhatsApp en los que Forlán explicaba el incidente de su lesión. “Fueron tres costillas rotas, la 4, 5 y 6, y un pequeño neumotórax en el pulmón. Me van a ingresar y poner un caño así drena. Me quedo ingresado hasta el martes”.

En otra nota de voz, el legendario delantero describió cómo se gestó la jugada en la que acabó en el hospital. “La mano me queda abajo del pecho y es la mano la que me termina rompiendo las costillas”, narró.

“Cuando caigo digo ‘menos mal que no me jodo la muñeca’. Pero enseguida no podía respirar, no encontraba aire, no encontraba posición. Era un dolor constante que no se me iba hasta que llegué al hospital. Fue la jugada, no tuvo culpa”, añadió.

Diego Forlán se retiró del fútbol profesional en 2019. Sin embargo, sigue jugando a nivel amateur. En 2022, empezó a jugar en la Liga Universitaria cuando Old Boys lo incorporó a su plantel senior.

Durante su carrera, ‘Cachavacha’ jugó en grandes clubes como Villarreal, Atlético de Madrid, Manchester United y Peñarol. Fue goleador de LaLiga española, ganador de la Bota de Oro y estrella de la selección de Uruguay.

No solo se ha dedicado al fútbol como deporte tras su retiro. En 2024 debutó como profesional participando en un torneo de Tenis en Uruguay.



Sigue leyendo:

· Exjugador del Real Madrid, Royston Drenthe, sufrió derrame cerebral

· Exfutbolista Diego Forlán debutó en el tenis profesional

· Vuelve una leyenda: Diego Forlán sale del retiro a sus 42 años para jugar en Uruguay