Exjugador del Real Madrid, Royston Drenthe, sufrió derrame cerebral

Royston Drenthe, exjugador del Real Madrid, se encuentra hospitalizado en Bélgica tras sufrir un derrame cerebral el pasado viernes. Así lo confirmó el pasado domingo su actual equipo, FC Rebellen.

De acuerdo con la información revelada por su club, el veterano de 38 años “está estable y en buenas manos”. Asimismo, informaron que una de las peticiones familiares es respeto a la privacidad.

“El viernes pasado Royston Drenthe sufrió un derrame cerebral. Drenthe está recibiendo buenos cuidados y se encuentra en buenas manos. El equipo y los involucrados esperan una pronta recuperación”, indicaron.

Drenthe fue una de las mayores promesas jóvenes de hace dos décadas. Debutó en 2005 en el Feyenoord (2005–2007), donde se destacó como lateral izquierdo con gran proyección ofensiva. Estuvo hasta el año 2007, justo en la campaña en la que fue elegido mejor jugador del Europeo Sub-21 en 2007.

Esto lo llevó a ser firmado por el Real Madrid en agosto de ese año por $17 millones de dólares. Alternó titularidades con largos periodos en el banquillo. Jugó 65 partidos en tres temporadas, marcando cuatro goles.

Drenthe tuvo problemas extradeportivos por su carácter impulsivo y sus acciones fuera de la cancha. El Madrid lo cedió al Hércules en 2010 y finalmente aterrizó en el Everton, donde también hubo altercados de disciplina.

El holandés Royston Drenthe del Real Madrid controla el balón durante el partido de vuelta de la cuarta ronda de la Copa del Rey contra el Real Unión de la tercera división en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el martes 11 de noviembre de 2008. (Foto AP/Paul White)

Posteriormente, paseó por varios países y clubes como el Alania Vladikavkaz de Rusia; el Kayseri Erciyesspor de Turquía; Baniyas SC de Emiratos Árabes Unidos; Sparta Rotterdam, Kozakken Boys de Holanda; Reading, Sheffield Wednesday de Inglaterra.

Fuera del césped incursionó en la música como rapero bajo el nombre de “Roya2Faces” y participó en programas de televisión como analista. Se retiró en noviembre de 2023, aunque seguía jugando con el FC Rebellen, equipo belga de exprofesionales.

Como curiosidad, solo jugó un partido con la selección mayor de Holanda y es primo del futbolista Georginio Wijnaldum.



Sigue leyendo:

· Taylor Swift sorprende al mencionar al Real Madrid en una canción de su nuevo disco

· Representante de la joya mexicana Gilberto Mora confirmó interés del Real Madrid

· Vinícius se disculpa públicamente por su presunta infidelidad a la presentadora de TV Virginia Fonseca