Konata Mumpfield celebró su primer touchdown a lo Cristiano Ronaldo en victoria de los Rams sobre los Jaguars en Londres

La aplastante victoria de Los Angeles Rams por 35-7 sobre los Jacksonville Jaguars en el estadio Wembley de Londres no solo destacó por el marcador, sino también por una celebración que conectó el fútbol americano con el fútbol europeo.

El receptor novato Konata Mumpfield anotó su primer touchdown oficial en la NFL y lo celebró imitando al astro portugués Cristiano Ronaldo, desatando la euforia entre los más de 80 mil espectadores presentes en uno de los juegos internacionales de la liga.

Bajo la atenta mirada del público británico, Mumpfield cruzó la zona de anotación tras una recepción de 5 yardas, y al instante dio un giro, abrió los brazos y gritó el clásico “SIUUU”, la icónica celebración del delantero portugués.

Su touchdown formó parte de una jornada redonda para los Rams, que dominaron de principio a fin. El veterano Davante Adams consiguió un hat-trick de touchdowns, y Los Ángeles tomó una ventaja de 21-0 al medio tiempo, controlando el partido pese al largo viaje al Reino Unido.

Con este triunfo, los Rams mejoran su récord a 5-2 y se consolidan como contendientes al Super Bowl, firmando su mejor inicio de temporada desde la campaña campeona de 2021.

Por su parte, los Jaguars evitaron la blanqueada gracias a un touchdown del novato Travis Hunter, quien continúa destacando como uno de los primeros jugadores de dos vías (ofensiva y defensiva) en la NFL moderna.

Mientras tanto, la liga se prepara para los últimos dos partidos internacionales del año: Atlanta Falcons vs. Indianapolis Colts, el 9 de noviembre en el Estadio Olímpico de Berlín; y Washington Commanders vs. Miami Dolphins, el 16 de noviembre en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid.

