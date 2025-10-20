La Casa Blanca inició la construcción del salón de baile de Trump

Las obras para construir el salón de baile que solicitó el presidente Donald Trump en la Casa Blanca empezaron este lunes con la demolición de la parte del ala este de la residencia, a pesar de no contar con la aprobación de la agencia federal que supervisa este tipo de proyectos, ni la promesa de evitar el cambió de la estructura que según respetarían.

Algunos medios de comunicación lograron captar las primeras imágenes de la remodelación cuando captaron una excavadora que rompía la fachada del ala este, dejando ventanas y otras partes del edificio en ruinas, informó The Associated Press.

Hace unas semanas, en un comunicado la Administración Trump anunció que la nueva instalación iba a estar “separada de manera sustancial” del edificio principal, sin embargo, la estructura original de la Casa Blanca sí se verá afectada, reportó EFE.

“Ha iniciado la construcción del nuevo, amplio y hermoso salón de baile”

El propio Trump anunció poco después el inicio de las obras en un mensaje en su red social Truth Social.

“Me complace anunciar que se ha iniciado la construcción del nuevo, amplio y hermoso salón de baile de la Casa Blanca en los terrenos de la Casa Blanca. El ala este, completamente independiente de la Casa Blanca, se está modernizando por completo como parte de este proceso”, escribió el mandatario.

También mencionó el inicio de la construcción cuando recibió a los campeones de béisbol universitario de 2025, que las obras se estaban realizando “justo detrás de nosotros”, agregó AP.

“Tenemos muchas obras en marcha, de las que es posible que oigas hablar periódicamente. Y comenzó hoy”. expresó el republicano.

Costará $200 millones de dólares

La construcción del salón o sala de baile será de 8,000 metros cuadrados de superficie con una capacidad para 900 personas, había señalado la cadena NBC.

Según el noticiero, el proyecto tiene un costo estimado de $200 millones de dólares, que según la Casa Blanca estará cubierto por donaciones del propio presidente y de otros personas.

La constructora Clark fue la elegida para realizar la construcción, mientras que el diseño corresponde a la firma McCrery Architects, que conservará el estilo neoclásico estadounidense de la Casa Blanca.

Sin jurisdicción de trabajos de demolición

La construcción ya está en marcha, pero al parecer no existe la aprobación de la Comisión de Planificación de la Capital Nacional, que aprueba los trabajos de construcción y las renovaciones de los edificios gubernamentales en Washington, según AP.

Will Scharf, presidente de la Comisión, y funcionario de la Casa Blanca, indicó en septiembre que la agencia no tiene jurisdicción sobre trabajos de demolición o preparación del sitio para edificios en propiedad federal.

En el mes de julio, cuando Trump anunció el proyecto, expresó que el salón de baile no interferiría con la estructura de la Casa Blanca.

“Estará cerca, pero sin tocarlo, y respeta totalmente el edificio existente, del que soy un gran admirador. Es mi favorito. Es mi lugar favorito. Me encanta”, subrayó en esa ocasión.

Con información de EFE y The Associated Press

