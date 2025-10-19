Cierre del gobierno: Kamala Harris defiende la postura demócrata y culpa a los republicanos

La exvicepresidenta Kamala Harris afirmó que los demócratas están actuando correctamente al mantener su posición durante el prolongado cierre del gobierno federal, que este domingo alcanzó su día número 18.

En declaraciones a The Associated Press, aseguró que su partido “defiende a los trabajadores” y evita que los republicanos “impongan recortes de impuestos para los más ricos a costa de la clase media estadounidense”.

El cierre se mantiene tras 10 votaciones en el Senado en las que los demócratas han bloqueado el avance de un proyecto de ley temporal destinado a extender los subsidios de la Ley de Atención Médica Asequible.

Harris culpó directamente al Partido Republicano por el estancamiento legislativo: “Los republicanos controlan la Cámara de Representantes, el Senado y la Casa Blanca. Están al mando y son responsables del cierre del gobierno”.

Mientras tanto, la administración Trump ha comenzado a redistribuir fondos para garantizar el pago a los miembros del Ejército, así como a algunos agentes del FBI y del Departamento de Seguridad Nacional, en un intento de mitigar los efectos del cierre sobre el personal federal.

Miles de trabajadores, sin embargo, permanecen suspendidos sin recibir salario y la economía ya empieza a sentir los primeros impactos.

En paralelo, señaló The Hill, el líder de la mayoría en el Senado, John Thune, prepara un proyecto de ley de gasto para financiar al Pentágono durante todo el año fiscal, en un esfuerzo por mostrar avances ante la creciente presión política.

Durante la entrevista, Harris reveló que ha mantenido contacto con antiguos colegas del Congreso y que continúa recorriendo el país en la gira de promoción de su libro 107 días, centrado en su fallida candidatura presidencial.

“Soy líder del partido”, señaló. “Tomo en serio esa responsabilidad y ese deber que siento”.

Respecto al expresidente Joe Biden, Kamala Harris comentó que ambos no han podido hablar directamente en las últimas semanas, aunque expresó sus mejores deseos para su salud.

“Hemos estado jugando al teléfono descompuesto”, bromeó. “Invitaría a todos a decir una oración por su bienestar”, agregó.

Harris advirtió que, si el cierre de gobierno continúa, el impacto en la vida cotidiana de los estadounidenses se volverá más visible. “El 1 de noviembre la gente realmente comenzará a sentirlo de una manera muy dolorosa”, alertó.

