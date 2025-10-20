Memes ridiculizan a Argentina tras perder la final del Mundial Sub-20 ante Marruecos
Argentina es el país más exitoso en la historia de los Mundiales Sub-20, con un total de seis títulos conquistados
La selección de Argentina cayó 2-0 ante Marruecos en la final del Mundial Sub-20 disputado en Chile, y los memes no tardaron en aparecer para convertir el tropiezo en una burla viral.
El equipo dirigido por Diego Placente no logró reaccionar ante el doblete de Yassir Zabiri, que definió el partido en apenas media hora e hizo historia al conquistar su primera Copa del Mundo.
En redes sociales, la reacción fue inmediata. Usuarios de distintos países compartieron imágenes, frases y montajes que ridiculizaban el desempeño argentino.
Incluso, muchos recordaron las actitudes provocadoras de algunos jugadores durante el torneo. Como aquella celebración saliendo de los vestuarios con la canción del ‘Chavo del 8’ tras derrotar a México 0-2 en los cuartos de final.
Hinchas chilenos también se sumaron al fenómeno, aprovechando la rivalidad regional para lanzar memes cargados de ironía. Para Marruecos, fue una noche histórica. Para Argentina, una final que terminó en derrota y siendo flancos de burlas.
Memes tras derrota de Argentina ante Marruecos
