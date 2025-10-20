Memes ridiculizan a Argentina tras perder la final del Mundial Sub-20 ante Marruecos

La selección de Argentina cayó 2-0 ante Marruecos en la final del Mundial Sub-20 disputado en Chile, y los memes no tardaron en aparecer para convertir el tropiezo en una burla viral.

El equipo dirigido por Diego Placente no logró reaccionar ante el doblete de Yassir Zabiri, que definió el partido en apenas media hora e hizo historia al conquistar su primera Copa del Mundo.

En redes sociales, la reacción fue inmediata. Usuarios de distintos países compartieron imágenes, frases y montajes que ridiculizaban el desempeño argentino.

Incluso, muchos recordaron las actitudes provocadoras de algunos jugadores durante el torneo. Como aquella celebración saliendo de los vestuarios con la canción del ‘Chavo del 8’ tras derrotar a México 0-2 en los cuartos de final.

Hinchas chilenos también se sumaron al fenómeno, aprovechando la rivalidad regional para lanzar memes cargados de ironía. Para Marruecos, fue una noche histórica. Para Argentina, una final que terminó en derrota y siendo flancos de burlas.

Memes tras derrota de Argentina ante Marruecos

¡Hey, miren todos! ¡miren esto! esa es la selección que se ríe de todas las demás, ¡vamos a reírnos de ellos ahora! pic.twitter.com/K1zGLBdhAZ — Luismi (@LuisMiguelRom) October 20, 2025

“nO bRo eS qUe Es FolKlorE tU k VaS a ZabeR LatiNsiMio LeVanTá uNa cOpA cHe” pic.twitter.com/2PmdMCtrKz — 3/10 y Zzzzzz (@PerdisteL) October 20, 2025

Gracias por salvar el futbol Marruecos pic.twitter.com/MYhBGhOQQj — Marco 🆇 (@__ElBicho007) October 20, 2025

Vayan a pic.twitter.com/0NGiTzfh7q — iteration and failure (@lambragno_l) October 20, 2025

CAMPEONES DEL MUNDOOOOOOOOOO pic.twitter.com/Tpw0H15Iro — Erling GOAT Haaland 🇲🇦🇳🇴 (@erlgoat_haaland) October 20, 2025

La teoría de celebrar semifinales como si fuera un título pic.twitter.com/mpsamNF7Zy — Porky 🇨🇴☕ (@iLordPorky) October 20, 2025

Otra vez Entregando la colita en el nacional frente a una camiseta roja pic.twitter.com/llo1dcM6Cl — CAPITAN DERROTA ⚫️⚪️⚫️ (@V1NCENZOO__) October 20, 2025

