Argentina, España e Inglaterra, las favoritas para ganar el Mundial 2026

El camino hacia el Mundial de 2026 entra en su recta final con 28 selecciones que ya aseguraron su clasificación, incluyendo los estrenos de Cabo Verde, Jordania y Uzbekistán, en lo que será la edición más grande y ambiciosa en la historia del fútbol, con 48 equipos compitiendo en Estados Unidos, México y Canadá.

En ese sentido, compartimos una lista de las selecciones favoritas para ganar la máxima cita mundialista, o al menos llegar lejos en la fase eliminatoria.

Argentina

Los actuales campeones del mundo llegan en plena forma. Dirigidos por Lionel Scaloni, terminaron como líderes de las Eliminatorias de CONMEBOL y cuentan con una plantilla equilibrada entre experiencia y juventud.

Figuras como Cristian “Cuti” Romero, Enzo Fernández, Lautaro Martínez y Julián Álvarez atraviesan un gran momento, mientras jóvenes como Nico Paz y Franco Mastantuono apuntan al futuro.

España

Campeona de Europa y líder invicta de su grupo en las Eliminatorias, España ha recuperado su mejor versión bajo el mando de Luis de la Fuente. El conjunto ibérico ha ganado todos sus partidos, con 15 goles a favor y ninguno en contra, pese a las bajas de jugadores clave como Rodri, Lamine Yamal, Gavi y Nico Williams.

El motor del equipo es Pedri, quien volvió a mostrar su clase en el triunfo 4-0 ante Bulgaria. España combina posesión, control y verticalidad, lo que la coloca al mismo nivel que Argentina en la carrera por el título.

Inglaterra

El inicio de la era Thomas Tuchel ha revitalizado a una selección inglesa con hambre de títulos. Los Three Lions fueron los primeros en Europa en clasificar al Mundial, con una campaña perfecta: 18 goles a favor y cero en contra.

Tuchel dispone de una generación dorada encabezada por Harry Kane, Bukayo Saka, Marcus Rashford y Jude Bellingham, junto a una defensa sólida con John Stones y Marc Guehi. Sin embargo, Inglaterra deberá superar su mayor obstáculo histórico: sí misma. Pese a su talento, la falta de títulos desde 1966 sigue siendo una carga emocional que deberá dejar atrás para aspirar a la gloria.

Francia

La selección de Didier Deschamps, campeona en 2018 y subcampeona en 2022, sigue siendo una potencia temible. Aunque empató ante Islandia en las Eliminatorias y aún debe sellar su boleto al Mundial, Francia cuenta con una plantilla plagada de estrellas.

Pese a las recientes lesiones de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Aurélien Tchouaméni, Les Bleus mantienen un poder ofensivo impresionante con jugadores como Michael Olise, Christopher Nkunku y Hugo Ekitike.

