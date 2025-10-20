Rumbo a Nueva York: Reporte señala que Tarik Skubal podría ser la bomba de los Yankees en 2026

Los Yankees se perfilan como el principal destino para el as zurdo Tarik Skubal en un potencial megacanje con los Detroit Tigers de cara a la temporada 2026.

Según un reporte del periodista especializado Sean McAdam, la situación contractual del estelar lanzador y la imposibilidad financiera de los Tigers para retenerlo harían casi inevitable un traspaso, con el Bronx como el interesado más serio.

Skubal, considerado uno de los mejores pitchers jóvenes de las Grandes Ligas, está programado para convertirse en agente libre al finalizar la temporada 2026. Ante la certeza de que su precio en el mercado superará con creces la capacidad salarial de Detroit, la directiva de los Tigers se vería obligada a canjearlo para evitar perderlo sin obtener nada a cambio.

La disparidad millonaria que acelera el traspaso

El factor clave de esta especulación es la enorme brecha que existe entre las aspiraciones salariales del lanzador y las ofertas de extensión de contrato presentadas por Detroit.

Se estima que Skubal podría aspirar en 2026 a un contrato cercano a los $300 millones de dólares a cambio de 8 temporadas. Una cifra que los Tigers, enfocados en un proyecto de desarrollo de talentos, no estarían dispuestos a igualar.

Skubal podría cambiar de equipo en 2026. Crédito: Paul Sancya | AP

Según McAdam, la postura de la gerencia de Detroit sería utilizar al Cy Young como la pieza central para adquirir una inyección de juventud y talento. “La realidad es que Detroit, en su modelo de reconstrucción, difícilmente podrá pagar lo que demandará Skubal… Si los Tigers no pueden extender su contrato, deben buscar un canje que maximice su valor antes de perderlo gratis”, afirma el periodista.

El paquete de prospectos que haría el trato

El informe sugiere que los Yankees, con una de las granjas de prospectos más codiciadas y una clara necesidad de reforzar su rotación abridora, son el socio ideal para los Tigers.

La intención de Nueva York sería armar un paquete irresistible con varios de sus principales talentos emergentes para convencer a Detroit de desprenderse de su as zurdo. De concretarse la operación, los Yankees consolidarían un staff de abridores de élite, encabezado por Gerrit Cole y Skubal.

De esta forma, la organización de Detroit, a pesar de la pérdida deportiva, lograría capitalizar el talento de Skubal al adquirir el material joven necesario para seguir construyendo su futuro a largo plazo.