Senado de EE.UU. fracasa por undécima vez en aprobar un acuerdo para poner fin al cierre de gobierno

El Senado de Estados Unidos volvió a fracasar este lunes en su intento por aprobar un proyecto de financiamiento temporal que permita reabrir el gobierno federal, que lleva ya 20 días paralizado ante la falta de consenso entre republicanos y demócratas.

La propuesta presentada por el bloque republicano obtuvo 50 votos a favor y 43 en contra, quedando 10 por debajo del mínimo de 60 requerido para su aprobación. Se trató del undécimo intento consecutivo fallido en el Senado desde el inicio del cierre administrativo.

En la sesión estuvieron siete legisladores y destacó la división entre ambos partidos.

Los demócratas insistieron en incluir una extensión de los subsidios del programa de salud conocido como Obamacare, mientras que los republicanos se opusieron bajo el argumento de que ese plan beneficia a personas sin estatus migratorio regular, publicó la agencia de noticias Efe.

Dos senadores del bloque demócrata rompieron filas y votaron con la mayoría republicana: Catherine Cortez Masto y Angus King, este último un independiente que suele votar con los demócratas.

El senador John Fetterman, quien en ocasiones anteriores había apoyado la propuesta republicana, no participó en la votación.

Más de 1 millón de trabajadores federales afectados

El cierre de gobierno, que ya alcanza tres semanas, ha afectado a más de 1,3 millones de empleados federales que se encuentran suspendidos o trabajando sin salario. La administración del presidente Donald Trump ha despedido a más de 4,000 funcionarios de distintas agencias, lo que está siendo objeto de demanda ante los tribunales, así como la falta de pago.

El Senado volverá a reunirse el martes en busca de una nueva votación que permita alcanzar un acuerdo bipartidista. Si el bloqueo se mantiene más allá de esta semana, el actual cierre podría convertirse en el segundo más largo en la historia del país, superando los 21 días del registrado entre diciembre de 1995 y enero de 1996 durante el gobierno de Bill Clinton

