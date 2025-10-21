Arrestan a hombre que creaba falsas imágenes sexuales de celebridades con una IA gratuita

Un hombre identificado como Hiroya Yokoi, de 31 años, fue arrestado por la policía de Tokio, en Japón. La razón: es sospechoso de crear y comercializar imágenes falsas y sexualizadas de mujeres que pertenecen al mundo del espectáculo y la televisión.

Según reseña The Japan Times, el sujeto habría generado más de 20,000 imágenes explícitas, con un software de IA gratuito, involucrando a 262 celebridades. Los nombres de estas famosas no fueron detallados.

Se trata de la primera acción judicial en Japón contra un creador de deepfakes de celebridades, apuntó el medio.

El hombre pagaba sus necesidades y deudas con la venta de deepfakes

De acuerdo con la investigación, Yokoi utilizó un software gratuito de inteligencia artificial generativa, el cual aprendió a manejar por cuenta propia a través de artículos y videos en línea.

Con este programa, podía recrear con gran realismo los rostros de actrices, presentadoras y modelos, colocándolos en cuerpos falsos para producir contenido sexual explícito.

El propio acusado reconoció ante las autoridades que fabricaba deepfakes para obtener ingresos con los que cubrir sus gastos: alquiler, transporte, alimentación, e incluso un pago de un préstamo estudiantil.

Entre octubre de 2023 y septiembre de 2024, logró recaudar alrededor de ¥1,2 millones de yenes, equivalentes a unos $8,000 dólares.

Además, ofrecía sus imágenes a través de un sistema de suscripción. Los usuarios debían pagar una cuota mensual podían acceder a una galería básica, mientras que aquellos que adquirían el “servicio premium” recibían material personalizado con celebridades específicas.

Según datos de la Agencia Nacional de Policía en Japón, en 2024 se registraron más de 100 incidentes similares, la mayoría generados por personas del entorno escolar de las víctimas.

