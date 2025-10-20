Hombre de Maryland jugó la lotería con las edades de sus nietos y ganó $50,000

Parece que tener nietos ahora no solo es un orgullo familiar para los abuelos, sino también una oportunidad única de ganar la lotería. Así lo demuestra el curioso caso de John Lang, un residente de Essex, Maryland, que ganó $50,000 dólares después de jugar con las edades de sus nietos.

El hombre decidió participar en el sorteo Bonus Match 5, elegiendo una combinación numérica muy especial, basada en la edad de cada nieto.

Según informó la Maryland Lottery, Lang compró su boleto en un establecimiento del condado de Baltimore y, al día siguiente, volvió al mismo lugar para revisar los resultados. Fue entonces cuando los empleados le informaron: “Señor John, acaba de ganar $50,000”.

El afortunado hombre coincidió las edades de sus nietos con los números ganadores del sorteo.

El Bonus Match 5 permite a los participantes elegir cinco números. Quienes logran una coincidencia total se llevan el premio mayor, aunque las probabilidades son iguales para todos los boletos.

Jonh Lang también explicó que suele usar distintas combinaciones cada vez que participa, pero en esta ocasión apostó por una fórmula familiar. De acuerdo con la lotería estatal, muchos jugadores mezclan combinaciones personales, como fechas importantes, con secuencias aleatorias.

Otro ganador, gracias a la matrícula de un auto

Según reseña la revista People, un caso similar al de Lang ocurrió recientemente en Maryland. Otro hombre ganó $200,000 tras elegir una secuencia de números observada en la matrícula de un camión, la cual vio mientras esperaba en un semáforo.

De manera supersticiosa, le pareció una casualidad enorme que quiso trasladar a la lotería, dando un verdadero golpe de suerte.

El número era “19363”, el cual llamó su atención y lo llevó a efectuar cuatro apuestas directas de un dólar y cuatro apuestas boxeadas de un dólar cada una, correspondientes a los sorteos nocturno y de mediodía del 6 y 7 de agosto, detalló el medio.

Las loterías repiten constantemente que los sorteos son completamente al azar, por lo que cualquier jugador tiene las mismas probabilidades de ganar. ¿Explicaciones? No las hay.