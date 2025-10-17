Insólito: joven quiso lavar su auto y por error acabó lavando el del vecino (Video)

Lo que parecía una tarde común se terminó convirtiendo en material para TikTok. Una joven argentina llamada Vicky decidió lavar su camioneta, pero una distracción la llevó a cometer un error insólito que todavía es motivo de carcajadas en la red social: lavó el vehículo de su vecino.

El video fue grabado por su hermano, quien al principio solo estaba registrando cómo preparaba un mate. Sin embargo, con la cámara encendida notó la increíble escena: su hermana estaba enjabonando con dedicación una camioneta ajena, sin sospechar lo que ocurría.

El joven, entre risas, preguntó: “¿Qué estás haciendo, Vicky?”, a lo que ella respondió con total seguridad: “Estoy lavando la camioneta”. La confusión se aclaró segundos después, cuando él señaló: “Ah, porque tu camioneta está allá”, indicando el verdadero vehículo familiar estacionado del otro lado de la calle.

Acto seguido, y notablemente confundida, la chica le regaló al video un gesto de absoluta perplejidad. Asumiendo su insólito error, a Vicky solo le quedó expresar: “Bueno, le lavé la camioneta al vecino”.

El material de TikTok, que superó las 368,000 reproducciones, se llenó de comentarios en los que muchos usuarios bromearon diciendo que el vecino debería agradecerle por el gesto.

“El vecino mirando por la ventana, esperando que termine”, “la amo, se lo tomó con humor. Por más personas así”, “¿Como va a confundir una Hillux con una EcoSport?” y “necesito ver la reacción del vecino”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

