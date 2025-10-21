Arrestan a un hombre que planeaba disparar adentro del aeropuerto de Atlanta

El Departamento de Policía de Atlanta ofreció una conferencia para informar sobre el arresto de un hombre, que tenía la intención de iniciar un tiroteo adentro del Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson. Los oficiales encontraron un rifle de asalto y municiones en su camioneta.

Billy Joe Cagle, de 49 años, de Cartersville, Georgia, había comunicado de su plan de disparar contra las personas en el aeropuerto cuando hizo una transmisión en vivo en las redes sociales, dijo el jefe de la policía, Darin Schierbaum durante una conferencia de prensa.

La familia alertó a las autoridades

Las autoridades señalaron que el hombre fue localizado y detenido en el aeropuerto, luego de que su familia llamara a la policía de Catersville para avisar que Cagle había amenazado con “dañar a la mayor cantidad de personas posible”.

Aproximadamente a las 9:40 de la mañana del lunes 20 de octubre, los oficiales asignados al Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson respondieron a una llamada de “persona armada” en la terminal nacional del sur.

El Departamento de Policía de Cartersville se puso en contacto con la Policía de Atlanta en relación al un sospechoso. Varios oficiales que respondieron y emitieron una orden de búsqueda para la descripción y el vehículo del sospechoso. Los oficiales localizaron Cagle dentro de la terminal sur cerca del área de control.

“Hoy evitamos una tragedia”

En el vehículo del sospechoso, los oficiales observaron un rifle. Las unidades K-9 de la policía de Atlanta revisaron el camión y recuperaron el rifle AR-15 del asiento trasero de su vehículo así como 27 rondas en el cargador. El arma fue asegurada por los oficiales.

Schierbaum agradeció a los oficiales Gibson y Banks, quienes arrestaron a Cagle, y al sargento Jones, quien ayudó a coordinar la información. “Hoy evitamos una tragedia”, indicó.

El capitán de policía de Cartersville, Greg Sparacio, confirmó que Cagle tiene antecedentes penales y afirmó que su familia actuó con rapidez tras ver sus amenazas en línea. Un perro encontrado en su camioneta fue devuelto sano y salvo a sus familiares.

Acusado de múltiples cargos

Billy Jo Cagle fue acusado de amenazas terroristas, posesión de un arma de fuego durante la comisión de un delito grave, intento criminal de cometer agresión con agravantes y posesión de arma de fuego por un delincuente condenado.

El alcalde de Atlanta, Andre Dickens comentó que se pudieron perder muchas vidas, pero se evitó la tragedia gracias a la colaboración de departamentos.

“Lo que estamos viendo es que estamos viviendo una situación en todo el país donde la combinación de armas y problemas de salud mental puede representar un escenario mortal. Pero en la situación actual, esta crisis se evitó”, subrayó el alcalde.

