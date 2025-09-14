Capturan a sospechoso de disparar a un policía de Georgia en la garganta

Un hombre sospechoso dispararle a un oficial de policía de Georgia en la garganta y herirlo de gravedad fue capturado luego de haberse fugado y gracias a una extensa búsqueda, así lo confirmaron las autoridades locales.

La Oficina de Investigaciones de Georgia (GBI) anunció que Timothy Craig Ramsey, de 26 años, fue detenido aproximadamente a las 6:00 p.m. del sábado. Sin embargo, las autoridades no han proporcionado más detalles sobre el arresto, informó ABC News.

Detalles del incidente y búsqueda

Presuntamente, Ramsey le disparó al capitán de policía de McCaysville, Brantley Worley, luego de que los oficiales respondieran a un informe sobre una persona sospechosa, informó el medio local de Atlanta, WSB.

Se reportó además que Ramsey huyó del lugar llevando puesto un “traje resistente a productos químicos de color verde brillante”, precisó la GBI en una publicación en X.

McCaysville es una pequeña ciudad de cerca de 1,200 habitantes, ubicada en la frontera de Georgia con Tennessee.

¿Cómo está el estado de salud de Worley?

El capitán Worley, quien cuenta con tres años de servicio en el departamento, ha sido trasladado por vía aérea a un hospital en Chattanooga, Tennessee, donde su estado fue reportado como crítico.

“Marty, las chicas y yo pedimos a todos los georgianos que se unan a nosotros en oración por este oficial que recibió un disparo en acto de servicio, así como por todos los agentes del orden que enfrentan este tipo de peligro regularmente para proteger a sus comunidades”, declaró el gobernador de Georgia, Brian Kemp.

