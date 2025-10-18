5 mujeres violadas en Queens, Nueva York: sospechoso arrestado tres décadas después en Georgia

Michael Benjamin, hombre de 57 años, llegó extraditado desde el estado Georgia para enfrentar cargos en Queens (NYC) como sospechoso de haber abusado de cinco mujeres en la década de 1990.

“¡Yo no hice esto! ¡Yo no hice nada de esto! ¿Qué testigo? ¿Qué huellas dactilares? ¡Yo no hice esto!”, exclamó Benjamin al llegar escoltado por la Policía de Nueva York, relató ABC News. Fue acusado de violación, sodomía, agresión sexual y robo por presuntamente agredir a cinco mujeres entre 1995 y 1997.

Podría haber incluso más víctimas que la policía desconoce. Ayer NYPD publicó una imagen suya cuando era joven, junto con su foto policial actual, con la esperanza de que esto los impulse a denunciar otros casos, indicó Daily News.

Después de que el ADN de Benjamin -analizado nuevamente el año pasado con tecnología no disponible previamente- lo vinculara con los ataques, fue arrestado en agosto por la Oficina del Alguacil del condado Rockdale en Georgia.

Supuestamente entró en las casas de sus víctimas en Queens por la ventana, les ató las manos, les puso un arma en el cuello y robó dinero u otros objetos de valor después de las violaciones.

La fiscalía afirma que cada una de las víctimas consintió en que se le usara un kit de violación en el momento de denunciar el ataque. Años después los investigadores avanzaron en el caso tras incluir esas muestras de ADN de manera de que el plazo de prescripción no expirara antes de que la tecnología se pusiera al día con el delito.

Al parecer, en mayo de 2024 el ADN de un vaso desechado utilizado por Benjamin coincidió con el ADN recuperado de las víctimas. Los primeros tres ultrajes sucedieron el 24 de julio de 1995, el 24 de agosto de 1996 y el 16 de septiembre de 1996. En este último, Benjamin presuntamente se acercó a la víctima mientras se dirigía a la puerta de su casa, la obligó a entrar a punta de pistola y amenazó con matar a su esposo e hijo, que se encontraban allí, si no accedía a sus exigencias. Después procedió a violarla y antes de huir se llevó dinero en efectivo, según la acusación.

El 8 de febrero de 1997 presuntamente irrumpió en la casa de las víctimas 4 y 5, portando un arma. Procedió a violarlas y huyó del lugar con dinero en efectivo y joyas, según la acusación de la fiscalía detallada en un comunicado.

En ese momento Benjamin estaba en libertad condicional, pues había sido arrestado en Brooklyn por violar a una niña de 12 años durante un período de 10 meses en 1990. Se declaró culpable de intento de violación y fue condenado a cinco años de libertad condicional y se convirtió en un delincuente sexual de nivel 3, el reincidente de mayor riesgo.

“Mi cliente niega las acusaciones enérgica, vehemente y rotundamente. Creo que la mayoría de estos cargos probablemente prescriban antes de que siquiera analicemos el fondo del caso. Creo que está listo, dispuesto y capacitado para defender este caso y espera con ansias su día en el tribunal”, declaró el abogado defensor Joseph Amsel.

Benjamin enfrenta hasta 25 años de prisión si es declarado culpable. Quedó detenido sin derecho a fianza y deberá comparecer ante el tribunal el 5 de diciembre. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

En un caso similar, esta semana Richard Bilodeau, empleado de Walmart de 63 años, fue acusado de la violación y brutal homicidio de una adolescente en Long Island (NY) en 1984, poniendo fin a cuatro décadas de misterio y especulación, en las que tres hombres inocentes pagaron por el crimen.

El año pasado se reportó un alarmante incremento de violaciones en hogares y calles, incluyendo víctimas menores y ancianas en los cinco condados de NYC. Según la policía, la mayoría de las abusos sexuales siguen sin denunciarse.

Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) publicaron un estudio en 2020 que califica la violencia sexual en adultos mayores como “un importante problema de salud pública con un gran impacto en las víctimas y sus pares, sus descendientes y la comunidad”, pero que ha sido poco investigado.

El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) alertó desde 2020 sobre un aumento en los casos de pornografía infantil por el mayor tiempo de adultos y niños en línea usando las redes sociales. En 2006 el Departamento de Justicia (DOJ) creó el Project Safe Childhood (Proyecto Niñez Segura), una iniciativa nacional para combatir la creciente epidemia de explotación y abuso sexual infantil.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda