Cuál es el peor día de la semana para comprar víveres en Walmart

Ir al supermercado puede parecer una tarea sencilla, pero elegir el momento adecuado para hacerlo puede marcar una gran diferencia. Un estudio reciente reveló que, en el caso de Walmart, existe un día en particular en el que las tiendas se llenan al máximo, convirtiendo la experiencia de compra en un auténtico caos: el sábado.

El sábado, el día más congestionado en Walmart

De acuerdo con un informe publicado en 2024 por la firma de análisis Drive Research, el sábado es el peor día para hacer las compras en cualquier supermercado grande, especialmente entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde, cuando los pasillos están más saturados.

Datos de la herramienta ‘Popular Times’ de Google, que mide la afluencia en tiendas y restaurantes, confirman que esta tendencia se repite en diferentes puntos del país, desde Nueva Jersey hasta Idaho.

La razón principal es sencilla: es el día en que la mayoría de las personas no trabaja y aprovecha para abastecerse de víveres o salir con la familia.

Sin embargo, eso también lo convierte en el momento menos conveniente para quienes buscan hacer compras rápidas o encontrar los productos más frescos.

Las largas filas, los carritos bloqueando pasillos y la dificultad para concentrarse hacen del sábado una pesadilla para muchos clientes.

Cuándo y cómo aprovechar mejor las compras

Si se quiere evitar el estrés y las multitudes, los expertos recomiendan acudir un martes por la mañana, considerado el mejor momento para visitar Walmart.

Según Drive Research, ese es el día más tranquilo de la semana en los supermercados, con menos tráfico y esperas más cortas en las cajas.

Además, Walmart suele reabastecer sus estantes durante la noche o en las primeras horas del día, por lo que quienes compran temprano pueden acceder a los productos más frescos y a las mejores ofertas.

Aunque los miércoles también se consideran buenos días para aprovechar descuentos, los martes ofrecen una experiencia de compra más fluida y menos agobiante.

Consejos adicionales para ahorrar tiempo y dinero

Además de evitar los sábados, los especialistas recomiendan aprovechar las políticas de igualación de precios de Walmart y considerar las marcas propias de la tienda, como Great Value, que suelen ofrecer la misma calidad a menor costo.

En resumen, si lo que se busca es evitar multitudes, ahorrar y encontrar productos frescos, lo mejor es dejar las compras del fin de semana para otro momento y optar por un martes temprano.

