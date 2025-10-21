Demócratas exigen a Trump retirar a su candidato a la Oficina de Vigilancia por jactarse de su ‘vena nazi’

Los demócratas del Congreso solicitaron al presidente Donald Trump que retire a su nominado para dirigir la Oficina del Asesor Especial (OSC) luego de un nuevo informe expusiera mensajes de texto en los que el nominado presuntamente denunciaba el feriado de Martin Luther King Jr., y admitía tener una “vena nazi en mí de vez en cuando”.

El representante por Mississippi Bennie Thompson y el representante de California Robert García, los demócratas de mayor rango en el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes y en el Comité de Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representante, respectivamente, redactaron una misiva al mandatario haciéndole un llamado a destituir a Paul Ingrassia del servicio federal y a retirar su nominación.

La audiencia de confirmación de Ingrassia en el Senado está programada para el jueves.

Ambos demócratas de alto rango apuntaron los “mensajes racistas” reportados por el medio Político el lunes, que incluía acusaciones sobre relaciones pasadas entre Ingrassia, expresentador de podcast, y el nacionalista blanco Nick Fuentes.

Asimismo, señalaron informes previos que indicaban que Ingrassia había sido objeto de una investigación por acoso sexual en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), donde se desempeña como enlace con la Casa Blanca. La mujer que presentó la denuncia inicial por acoso sexual la retiró después, según Político.

“La mala conducta del Sr. Ingrassia hace que su permanencia como enlace de la Casa Blanca con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sea peligrosa para las mujeres, y su propuesta de ascenso a fiscal especial denigra el cargo y resulta insultante para el pueblo estadounidense”, escribieron Thompson y García en la carta dirigida a Trump.

Asimismo, destacaron varios ejemplos de mensajes de textos expuestos en el informe que describieron como problemáticos.

“A veces tengo un toque nazi, lo admito”, presuntamente escribió Ingrassia en un mensaje. En otro, supuestamente escribió: “Nunca confíes en un chino o un indio”.

“Necesitamos hombres blancos competentes en puestos de liderazgo… Los padres fundadores se equivocaron al afirmar que todos los hombres son creados iguales… Necesitamos rechazar esa parte de nuestra herencia”, escribió Ingrassia en varios mensajes.

“En última instancia, el Sr. Ingrassia es parcial e incapaz de aplicar la ley de manera justa e imparcial”, escribieron los demócratas.

En una declaración separada, Thompson agregó: “Es vergonzoso que alguien que está siendo investigado por acoso, y ahora expuesto por enviar mensajes racistas, sea recompensado con un ascenso. El presidente Trump debe retirar inmediatamente su nominación y destituirlo del servicio público”.

El abogado de Ingrassia, Edward Andrew Paltzik, no confirmó la veracidad de los mensajes, pero aun así insinuó que fueron hechos a la ligera.

“Aunque los textos sean auténticos, se leen claramente como humor autocrítico y satírico que se burla del hecho de que los liberales, de forma escandalosa y rutinaria, llaman ‘nazis’ a los partidarios de MAGA. En realidad, el Sr. Ingrassia cuenta con un apoyo increíble de la comunidad judía, porque los judíos saben que el Sr. Ingrassia es lo más alejado de un nazi, dijo Paltzik, en una declaración confirmada a The Hill.

“En esta era de la inteligencia artificial, la autenticación de mensajes supuestamente filtrados, que podrían ser completamente falsos, manipulados o carentes de contexto crítico, es extremadamente difícil”, añadió.

En la misiva al primer ejecutivo republicano, los demócratas se enfocaron en gran medida en el supuesto incidente de acoso sexual, que de acuerdo con lo que indicaron fue investigado por el Inspector General del DHS y la Oficina de Personal Presidencial de la Casa Blanca y resultó en la revocación temporal de la insignia de Ingrassia y el acceso a la sede del DHS.

La nominación de Ingrassia “demuestra el desprecio de la administración Trump por la seguridad de las mujeres en el lugar de trabajo y es una bofetada a todos los estadounidenses que valoran la justicia y la integridad en el sistema de mérito federal”, escribieron los demócratas.

Paltzik rechazó las acusaciones de acoso sexual y escribió: “El Sr. Ingrassia nunca ha acosado a ninguna compañera de trabajo, ni sexual, ni de ningún otro tipo, en relación con ningún empleo”.

Tanto, Thompson y García tildaron a Ingrassia de “totalmente incapaz de dirigir” la OSC, que maneja temas delicados, incluidas quejas de denunciantes federales y reclamos de discriminación.

Apuntaron que Ingrassia, de 30 años, “recientemente graduado de la facultad de derecho, tiene menos experiencia legal que muchas de las personas que postulan a puestos de nivel inicial en la organización que él está nominado para dirigir”.

“Para comenzar a reconstruir la integridad del DHS y la OSC, el Sr. Ingrassia debe ser destituido del servicio federal y su nominación como Fiscal Especial debe ser retirada de inmediato”, escribieron los demócratas. “El empleo y la nominación del Sr. Ingrassia constituyen una afrenta para las mujeres, las personas de color y el pueblo estadounidense. Esperamos la pronta retirada de este candidato incompetente y peligroso”.

En el mes de julio, Ingrassia tenía pautada una audiencia de confirmación ante el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado, pero su nombre fue retirado discretamente de la agenda. En ese entonces, la Casa Blanca de Trump declaró que no retiraba su nominación.

“Paul Ingrassia sigue siendo el candidato y actualmente se desempeña como enlace de la Casa Blanca con el Departamento de Seguridad Nacional. Pasará el próximo mes hablando con senadores y esperamos que sea confirmado rápidamente. El presidente tiene plena confianza en él y en su capacidad para dirigir la Oficina del Asesor Especial”, declaró entonces un funcionario de la administración.

