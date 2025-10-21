Dodgers tendrán a Blake Snell y Yoshinobu Yamamoto para abrir la Serie Mundial ante Blue Jays

El lanzador zurdo Blake Snell será el abridor del Juego 1 de la Serie Mundial el viernes y Yoshinobu Yamamoto lo hará en el Juego 2 para Los Ángeles Dodgers contra los Toronto Blue Jays, anunció el mánager Dave Roberts el martes.

Se repite el orden de lanzadores que usaron los Dodgers en los dos primeros juegos de su barrida de cuatro juegos sobre los Milwaukee Brewers en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Snell ponchó a 10 en ocho entradas sin permitir carreras en el Juego 1 el 13 de octubre. Se convirtió en el primer lanzador de los Dodgers en completar ocho entradas permitiendo un hit o menos en un juego de postemporada.

Por su parte, Yamamoto lanzó pelota de tres hits en el segundo juego, el primer juego completo de los Dodgers en postemporada desde 2004.

Dave Roberts and the @Dodgers are lining up their rotation for the #WorldSeries 👀



Game 1: Blake Snell

Game 2: Yoshinobu Yamamoto pic.twitter.com/8LsKMhJnS8 — MLB (@MLB) October 21, 2025

Tyler Glasnow y Shohei Ohtani seguirían la rotación

Roberts dijo que el equipo aún no ha decidido quiénes serán los abridores para los juegos 3 y 4, que se jugarán en el Dodger Stadium, pero indicó que Tyler Glasnow y Shohei Ohtani podrían seguir en ese orden.

“Creo que vamos a usar la misma rotación, seguro, para los dos primeros”, dijo.

Ohtani ponchó a 10 bateadores y conectó tres jonrones en el cuarto juego para asegurar su segundo boleto consecutivo a la Serie Mundial. Ohtani fue elegido Jugador Más Valioso de la serie.

Los abridores de los Dodgers se combinaron para 35 ponches en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Snell, Yamamoto, Glasnow y Ohtani registraron una efectividad de 0.63 contra los Brewers, con dos carreras limpias en 28 2/3 entradas.

Dudas con los brazos del bullpen

Roberts dijo que la alineación del bullpen aún se está discutiendo, y que la de los Blue Jays incluye algunos bateadores diestros de poder con los que los Dodgers no tuvieron que lidiar anteriormente.

“Hay una posición que podríamos debatir, y seguiremos debatiendo”, dijo Roberts. “Fuera de esa posición, probablemente se verá exactamente igual”.

El relevista Tanner Scott es elegible para la alineación de la Serie Mundial tras ser eliminado de la de la Serie Divisional de la Liga Nacional. Se sometió a una cirugía de emergencia y dijo que ahora se siente bien.

“Solo estamos tratando de entender cómo los médicos le darán el visto bueno”, dijo Roberts. “Sé que está ansioso, lo cual es bueno, pero afortunadamente, veremos durante un par de días más cómo responde a los lanzamientos, al bullpen y cosas así”.

Seguir leyendo:

Blue Jays definirá Serie Mundial ante Dodgers tras agónico triunfo en el Juego 7

Los Dodgers y Shohei Ohtani impulsan alza de precios de entradas para la Serie Mundial 2025

Kike Hernández afirma que no ganar la Serie Mundial sería un “fracaso” para los Dodgers