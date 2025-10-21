(Entrevista) Congresista Brendan Boyle: los republicanos pueden terminar con el cierre si quisieran

NUEVA YORK – El representante demócrata de Pennsylvania en el Congreso federal, Brendan Boyle, afirmó que los republicanos pueden terminar con el cierre de gobierno si realmente lo quisieran.

“Esto es un fracaso, en mi opinión, de la gobernanza republicana. Los republicanos controlan la Cámara; los republicanos controlan el Senado; los republicanos controlan la Casa Banca. Así que ellos pueden terminar el cierre mañana si quisieran”, declaró Boyle en entrevista exclusiva con El Diario.

A juicio del legislador federal, que representa el distrito 02, el mayor problema es el acceso de millones de estadounidenses a cobertura y cuidado de salud.

“El mayor asunto en juego aquí es realmente el cuidado de salud, porque empezando esta semana (la pasada) estamos viendo la agendada escalada devastadora de recortes al cuidado de salud en Estados Unidos por la ley de impuestos republicana que fue aprobada hace algunos meses”, indicó el miembro de alto rango el Comité de Presupuesto de la Cámara.

“La Oficina de Presupuesto Congresional (CBO) estima que más de 50 millones de personas perderán su seguro de salud debido a los recortes republicanos. Así que de eso es que se trata este shutdown. Si tenemos suficientes republicanos en el Congreso que se quieren comprometer con este asunto y prevenir que las personas pierdan su cobertura de salud, podríamos reabrir el Gobierno inmediatamente”, emplazó el también miembro del Comité de Medios y Arbitrios.

Entre otras cosas, la llamada “One Big Beautiful Bill Act” (OBBBA), promulgada en julio, impuso nuevos requisitos administrativos, así como laborales, para quienes quieran inscribirse o mantener la cobertura de Medicaid. Además, limitó la capacidad de los estados para utilizar los impuestos de los proveedores para financiar sus programas de Medicaid.

Por otro lado, en cuanto a la cobertura de seguro médico a través de los mercados de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA) u “Obamacare”, OBBBA estableció requisitos de verificación para los pacientes que reciben créditos fiscales para las primas, lo que afectó la reinscripción automática.

Actualmente, republicanos y demócratas se encuentran enfrentados por la expiración de esos créditos a finales de este año. La undécima votación en el Senado no rindió frutos este lunes.

El cierre, que ya supera los 20 días, no parece que llegará a su fin pronto. El Gobierno permanece cerrado desde el 1 de octubre porque ambas delegaciones no han podido llegar a un acuerdo para financiar las agencias federales para el año fiscal 2026.

Los demócratas impulsan una propuesta que incluiría la extensión de los subsidios bajo ACA y los harían accesibles a más hogares de ingresos medios. El plan demócrata también incluye provisiones para evitar que el presidente ignore el mandato sobre ese programa o retenga fondos. La minoría también pide dejar sin efecto parte de la ley de impuestos aprobada en julio.

Los republicanos, que han tildado los pedidos de los demócratas como poco serios, piden por su parte, los votos de la minoría para adelantar una resolución continua que permita mantener abierto el Gobierno hasta noviembre en tanto se llega a un acuerdo final.

“Yo muy bien apoyaría la legislación que evitaría estos recortes en el cuidado de salud e inmediatamente reabrir el Gobierno”, añadió Boyle en defensa del plan de los demócratas.

A preguntas sobre los argumentos del líder de los republicanos en el Senado, John Thune, de que cederían a los reclamos de los demócratas si estos apoyan la resolución que presentaron para una reapertura temporal, respondió: “Lo que es raro es que ahora mismo hay una legislación en el Senado que detendría los recortes al cuidado de salud y que reabriría inmediatamente el Gobierno. Así que, si esa es la posición de Donald Trump, puede conseguir a suficientes republicanos en el Senado para votar por esa medida, pero hasta el momento, ningún senador republicano ha votado por la misma”.

En un mensaje en el hemiciclo ayer, Thune reiteró que, aunque los demócratas crearon el abismo del crédito fiscal de Obamacare, los republicanos están dispuestos a debatir cómo abordar la situación.

“De hecho, estoy totalmente dispuesto a garantizarles el voto a los demócratas. Pero nada de eso sucederá hasta que los demócratas reabran el gobierno. No vamos a negociar nada hasta que los demócratas dejen de secuestrar la financiación del gobierno. Y si realmente quieren resolver su desastre con el Obamacare, deberían dejar de perder el tiempo para llegar a un acuerdo”, expuso el republicano de South Dakota.

Este martes, se supone que el presidente Donald Trump se reuniera en un almuerzo con líderes republicanos en el Senado para abordar el tranque.

Sobre el pago retroactivo a empleados federales una vez reabra el Gobierno, Boyle dijo que apoya firmemente pagarle a todos los que se han presentado a trabajar en medio del cierre. “Ya existe una ley federal que (establece) que a ellos se les tiene que pagar, y yo firmemente apoyo eso”, recordó el entrevistado.

En el caso de los empleados no esenciales suspendidos, estos también tienen derecho a un pago retroactivo una vez finalice un cierre del gobierno, según la Ley de Trato Justo a los Empleados del Gobierno de 2019.

Boyle ha seguido de cerca la situación de los empleados federales afectados por el cierre. Pocos días después de que iniciara el cierre, introdujo junto a la congresista de Washington, Emily Randall, “Federal Employees Civil Relief Act”.

La legislación busca proteger a los empleados y contratistas federales de perjuicios financieros durante cierres gubernamentales como el que está en curso.

El proyecto suspende ciertas responsabilidades, como el alquiler, los pagos de hipotecas, los préstamos estudiantiles y las obligaciones tributarias, para los trabajadores federales que estén en licencia u obligados a trabajar sin sueldo debido a la clausura. También protege a los trabajadores de desalojos, ejecuciones hipotecarias, penalizaciones crediticias y pérdida de cobertura de seguro.

Esta es la primera parte de la entrevista exclusiva de El Diario al congresista Brendan Boyle. En la segunda parte, abordamos el poder electoral de los boricuas en Pennsylvania de cara a las elecciones de medio término el año próximo y más.

