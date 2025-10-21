Cierre de gobierno llega a su día 21, el segundo más largo de la historia de EE.UU.

Sin un acuerdo a la vista, ha llegado el día 21 del cierre federal del gobierno y el Congreso sigue en un punto muerto. El Partido Republicano y el Partido Demócrata no han llegado a un consenso sobre los subsidios a la atención médica, y la votación sobre la legislación de financiación de los republicanos fracasó de nuevo la noche del lunes.

Las consecuencias del impasse continúan sintiéndose en toda la fuerza laboral federal. Los republicanos dijeron anoche que no habrá cambios de estrategia y se comprometieron a bloquear los esfuerzos demócratas para pagarles a todos los empleados suspendidos.

Asimismo, los demócratas del Senado bloquearon otra vez la propuesta de financiación republicana para reabrir el gobierno con una votación de 50 a 43, esta fue la undécima vez que el plan fracasa.

Chip Roy, republicano de la Cámara de Representantes, cree que su partido debería considerar eliminar el umbral de 60 votos en el Senado.

Los senadores republicanos dejaron claro que creen que la responsabilidad de detener el estancamiento y reabrir el gobierno recae en sus opositores, incluso cuando los dos partidos enfrentan presión porque los trabajadores federales no han cobrado sus cheques de pago.

John Thune, líder de la mayoría republicana, quiere que el Senado vote sobre un proyecto de ley para pagar a los empleados federales que siguen laborando durante el cierre. Por su lado, Hakeem Jeffries, líder de la minoría de la Cámara de Representantes, indicó que no apoya la legislación porque “parece más bien una estratagema política”.

El senador republicano, Tommy Tuberville, aseguró que pagar a los trabajadores federales aliviaría la presión sobre los legisladores para negociar una salida del cierre, informó CNN.

Impactos del cierre de gobierno

Roger Wicker, presidente de la Comisión de las Fuerzas Armadas del Senado, criticó la decisión de suspender temporalmente a gran parte del personal de la Administración Nacional de Seguridad Nuclear (NSA), que supervisa el arsenal nuclear de EE.UU.

La mencionada agencia aseguró que mantendrá a los contratistas empleados hasta finales de octubre. El lunes, se informó a los empleados del Senado que ya no recibirán su pago en el resto del cierre.

Por su parte, la Oficina de Administración y Presupuesto defendió la decisión de congelar más de $11 mil millones en proyectos con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. De acuerdo con las declaraciones internas, la agencia alego que el gobierno busca “reorientar” los fondos federales.

En este sentido, la escasez de personal de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) causó el lunes retrasos más largos de lo habitual en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta.

El lunes se anunció de nuevo la escasez de personal en, al menos, ocho instalaciones de control de tráfico aéreo, que se ha extendido hasta las primeras horas de la mañana de este martes, ya que los controladores laboran sin goce de sueldo, en medio del cierre de gobierno.

Las torres de control del tráfico aéreo en Newark, Nueva Jersey, y Austin, Texas, carecían de personal, así como las instalaciones que manejan los vuelos que llegan o salen de Newark y Las Vegas, de acuerdo con un plan de operaciones de la Administración Federal de Aviación.

Desde el comienzo del cierre federal, se han reportado 188 faltas de personal, en comparación con las 45 reportadas en las mismas fechas del año pasado, de acuerdo con un análisis sobre planes operativos previos.

