Fechas de pagos para jubilados y pensionados en lo que resta de 2025

Millones de adultos mayores y personas con discapacidad en Estados Unidos están a punto de recibir sus últimos pagos de Seguridad Social y del programa SSI (Ingreso Suplementario de Seguridad) del año, algunos incluso con pagos dobles en un mes debido a un ajuste en el calendario.

La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) confirmó que aún quedan 13 depósitos por realizar en lo que resta de 2025, distribuidos entre octubre y diciembre.

Pagos adelantados y dobles por ajustes en el calendario

Normalmente, los pagos de SSI se entregan el primer día de cada mes. Sin embargo, si esa fecha cae en fin de semana o día festivo federal, el depósito se adelanta.

Este es el caso de octubre y diciembre, lo que permitirá a alrededor de 2.5 millones de beneficiarios que reciben tanto SSI como Seguridad Social obtener dos pagos en el mismo mes.

En octubre, ya se realizaron dos depósitos de la Seguridad Social y uno de SSI, pero quedan dos más por llegar, incluido uno el 22 de octubre, correspondiente al último grupo de beneficiarios del mes.

Calendario de pagos según la fecha de nacimiento

La SSA organiza los pagos de la Seguridad Social según el día de nacimiento del beneficiario. El dinero se deposita en la segunda, tercera o cuarta semana del mes:

-Nacidos entre el día 1 y el día 10 de cualquier mes del año: segundo miércoles del mes

-Nacidos entre el día 11 y el día 20 de cualquier mes del año: tercer miércoles del mes

-Nacidos entre el día 21 y el día 31 de cualquier mes del año: cuarto miércoles del mes

Con esto en mente, el próximo depósito para quienes cumplen entre el día 21 y el día 31 en cualquier mes del año será el 22 de octubre.

Fechas exactas de los pagos restantes de 2025

Para beneficiarios del Seguro Social:

-Nacidos del día 1 al día 10 de cualquier mes del año: 12 de noviembre y 10 de diciembre

-Nacidos del día 11 al día 20 de cualquier mes del año: 19 de noviembre y 17 de diciembre

-Nacidos del día 21 al día 31 de cualquier mes del año: 22 de octubre, 26 de noviembre y 24 de diciembre

Para beneficiarios de SSI:

-31 de octubre (pago adelantado de noviembre)

-1 de diciembre (pago regular de diciembre)

-31 de diciembre (pago adelantado de enero 2026)

Montos máximos y beneficios en 2025

El pago máximo mensual del programa SSI depende de si el beneficiario tiene cónyuge elegible o no. En 2025, las personas individuales pueden recibir hasta $967 dólares, mientras que las parejas pueden recibir hasta $1,450 dólares.

Quienes se jubilan en la edad plena (66 años y 10 meses para nacidos en 1959, y 67 años para los nacidos en 1960 o después) pueden acceder a su beneficio completo.

En el caso de quienes hayan cotizado el tope imponible cada año desde los 22 años, el monto máximo mensual en 2025 será de $4,018 dólares.

Es posible jubilarse a partir de los 62 años, pero el monto mensual se reduce permanentemente. En ese caso, el pago máximo será de $2,831 dólares.

Pagos adelantados en diciembre

El último mes del año traerá un beneficio adicional: los beneficiarios de SSI recibirán dos depósitos, el primero el 1 de diciembre y el segundo el 31 de diciembre, correspondiente a enero de 2026, ya que el 1 de enero es feriado federal.

Con estos ajustes, millones de jubilados y pensionados recibirán su dinero antes de las fechas habituales, lo que puede ser de gran ayuda para planificar sus gastos de fin de año.

