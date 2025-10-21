Guardia Costera desplegará fuerzas y recursos adicionales para controlar la frontera en el Río Grande

La Guardia Costera anunció el lunes que inició la Operación Muro del Río para desplegar oficiales adicionales a lo largo del Río Grande en el este de Texas, para garantizar el control operativo de la frontera sur, lugar que declaró el presidente Trump como una “emergencia nacional”.

“La Operación Muro del Río, reforzará los esfuerzos actuales de la Guardia Costera para controlar, asegurar y defender aproximadamente 427 kilómetros del Río Grande, que conforman la frontera estadounidense en esa zona”, informaron a través de un comunicado.

Interceptar inmigración irregular y narcotráfico

El objetivo de las fuerzas adicionales es para disuadir e interceptar los inmigrantes que pretendan ingresar a Estados Unidos sin documentos. Vigilará para evitar que narcotraficantes puedan mover sus narcóticos hacía el país, además de otras amenazas que puedan afectar a las comunidades.

“La Guardia Costera es la mejor del mundo en operaciones tácticas con embarcaciones e interdicción marítima en el mar, a lo largo de nuestras costas y en entornos fluviales”, declaró el almirante Kevin E. Lunday, comandante interino de la Guardia Costera.

Quien añadió: “Mediante la Operación River Wall, la Guardia Costera controla la frontera sur a lo largo del Río Grande, en el este de Texas”.

Recursos y elementos adicionales

Como parte de esta movilización, la Guardia Costera está desplegando embarcaciones de respuesta adicionales, embarcaciones de aguas poco profundas, recursos de comando y control, así como equipos tácticos para apoyar los objetivos de seguridad nacional.

“Esto representa un compromiso sin precedentes del personal y los recursos de la Guardia Costera con la región del Río Grande”, indicaron en el comunicado.

La Guardia Costera, La Patrulla Fronteriza y Departamento de Guerra

La Guardia Costera trabaja en conjunto con la Patrulla Fronteriza y el Departamento de Guerra bajo el Comando Norte, con un propósito en común: “controlar, asegurar y defender la frontera de Estados Unidos en los condados de Cameron e Hidalgo, extendiéndose hasta el mar”.

“La Guardia Costera emplea una combinación única de autoridades para garantizar la seguridad e integridad del dominio marítimo para proteger la seguridad económica y nacional de la nación”.

