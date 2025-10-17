EE.UU. atacó submarino en el Caribe y detuvo a sobrevivientes: “Transportaban drogas”

El presidente de Estados Unidos Donald Trump confirmó este viernes el ataque a un submarino presuntamente cargado de drogas en el Caribe. La embarcación, afirmó, fue construida específicamente para transportar grandes cantidades de estupefacientes.

“Atacamos un submarino, un submarino cargado de drogas, construido específicamente para transportar grandes cantidades de droga”, declaró Trump durante un encuentro con la prensa en la Casa Blanca.

“Para que entiendan, no se trataba de un grupo inocente. No conozco a mucha gente que tenga submarinos, y ese fue un ataque a un submarino cargado de droga”, expresó.

Detención de sobrevivientes

De acuerdo con la agencia de noticias The Associated Press, tras el ataque ocurrido cerca de las costas venezolanas, sobrevivieron al menos dos individuos, tomados posteriormente bajo custodia por las fuerzas armadas estadounidenses.

Este hecho representa el primer ataque de las operaciones en la región, iniciado el mes pasado por la administración Trump, en el que hay sobrevivientes. No quedó claro de inmediato qué se hará con ellos.

Fuentes citadas por AP indicaron que se encontraban retenidos en un buque de la Armada estadounidense.

Recientemente, Trump señaló que autorizó a la CIA a realizar operativos encubiertos en Venezuela y que analiza la posibilidad de ejecutar operaciones en tierra, con el argumento de que han logrado paralizar el tráfico marítimo de drogas.

Con el último ataque, se eleva a al menos 28 los muertos por las operaciones militares estadounidenses en el Caribe y se cree que es el sexto ataque en aguas venezolanas desde principios de septiembre.

El presidente estadounidense también confirmó informes sobre intentos de negociación de Maduro con su administración “Lo ha ofrecido todo, ¿saben por qué? Porque no quiere meterse con Estados Unidos”, aseguró Trump.

Según The New York Times, Maduro habría ofrecido acceso a recursos petroleros y minerales de Venezuela en un intento de contrarrestar la presión de Estados Unidos. Además, la vicepresidenta Delcy Rodríguez habría planteado la posibilidad de liderar un gobierno de transición, pero sin Maduro.

Algunos miembros del Capitolio estadounidense han afirmado no haber recibido información suficiente sobre las operaciones y sobre cómo se ejecutan en el Caribe. Una sesión informativa clasificada del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado no incluyó a representantes de agencias de inteligencia ni del mando militar en Sudamérica y Centroamérica, indicó AP.

