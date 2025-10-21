Kylie Jenner roba miradas con vestido de látex en la celebración de Kylie Cosmetics

Kylie Jenner celebró en grande el décimo aniversario de su marca de belleza Kylie Cosmetics con un glamuroso evento pop-up en Los Ángeles donde asistieron algunos de sus mejores amigos y sus famosas hermanas.

Este fin de semana, la empresaria y modelo robo miradas en redes sociales al compartir una serie de imágenes de la celebración, en las que se le puede ver luciendo una peluca rosa brillante, un vestido de látex ajustado con tiras, uñas largas a juego y un maquillaje perfectamente elaborado, fiel a su característico estilo.

Una de las grandes protagonistas de la noche fue su hija, Stormi Webster, quien acompañó a su madre vestida con un adorable conjunto rosa que incluía una camiseta con el gráfico de King Kylie.

El evento conmemoró una década desde el lanzamiento de Kylie Cosmetics, marca que revolucionó la industria del maquillaje con sus icónicos lip kits, donde ofreció a sus fans un vistazo a su nueva colección, desde los kits de labios originales hasta la nueva línea King Kylie, además de los productos más populares de la marca, según destacó Harper’s Bazaar.

Entre los invitados estuvieron algunas de las personas más importantes en la vida de Kylie, incluyendo a su madre Kris Jenner, sus hermanas Kim Kardashian, Khloé Kardashian y Kendall Jenner, su amiga y Hailey Bieber, los maquillistas Patrick Starrr y Patrick Ta, y la influencer de TikTok Mikayla Nogueira.

“Nunca superaremos esta noche. Gracias a todos los que vinieron a celebrar con nosotros. 10 años de Kylie Cosmetics”, escribió la empresaria de 28 años al pie de las fotos y videos que compartió en su cuenta oficial de Instagram.

Con esta celebración, Kylie Jenner reafirma su posición como una de las figuras más influyentes del mundo de la belleza y las redes sociales, marcando una década de innovación, estilo y éxito empresarial bajo su sello personal.

