La Casa Blanca pide despidos tras “sabotaje” a Trump en la escalera de la ONU

La Casa Blanca advirtió este martes que cualquier persona que haya detenido intencionadamente la escalera mecánica por la que subían el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama Melania Trump en la sede de la ONU debe ser despedida e investigada.

El incidente ocurrió minutos antes de la intervención de Trump en la 80ª sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva York.

La portavoz Karoline Leavitt expresó si se confirma que el apagado fue intencional, la medida disciplinaria debería ser inmediata. Hizo la denuncia a través de su cuenta oficial en X.

Donald Trump y Melania Trump llegan a la sede de la ONU en Nueva York. Foto: Stefan Jeremiah / AP

El momento sorprendió al mandatario, quien volteó a mirar a su alrededor, pero continuó caminando detrás de la primera dama sin responder a las preguntas de los periodistas que captaron el episodio.

Durante su discurso en la Asamblea, Trump también se quejó del teleprompter, que dejó de funcionar: “Solo puedo decir que quienquiera que esté operando este teleprompter está en serios problemas”, dijo.

El comentario provocó risas entre los líderes presentes.

En tono de broma, Trump se refirió más tarde al incidente de la escalera mecánica. “Todo lo que tuve de Naciones Unidas fue una escalera que, al subir, se detenía en el medio. Si la primera dama no hubiera estado en plena forma, se habría caído. Ambos estamos en buena forma”, dijo entre risas.

La denuncia de Leavitt se produce después de que el diario británico The Times revelara que algunos empleados de la ONU habían bromeado sobre la posibilidad de apagar la escalera para hacerle creer a Trump que debía subir a pie, alegando que se habían quedado sin fondos.

If someone at the UN intentionally stopped the escalator as the President and First Lady were stepping on, they need to be fired and investigated immediately.



The Times reported this on Sunday.👇 pic.twitter.com/NitsWbGYG0 — Karoline Leavitt (@PressSec) September 23, 2025

Sigue leyendo:

• Gobernadora de Puerto Rico dice que entregaría a Nicolás Maduro a EE.UU. y cobraría recompensa de $50 millones

• Trump ridiculiza a las milicias del régimen de Maduro con un video en redes

• Casa Blanca dice que Maduro mandó una carta a Trump “llena de mentiras”