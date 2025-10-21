Nueva York: pronóstico del tiempo para este martes 21 de octubre

¿Qué ropa deberías usar para salir este martes en Nueva York? El pronóstico del clima para los neoyorquinos en las siguientes horas marca unas temperaturas que oscilarán entre los 68 grados Fahrenheit (20ºC) de máxima y los 55 grados Fahrenheit (13ºC) de mínima. La sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 68ºF (20ºC) de máxima y 68ºF (20ºC) de mínima.

La probabilidad de que se produzcan precipitaciones es del 1% durante el día y del 90% a lo largo de la noche, mientras que el porcentaje de nubosidad será del 12% en el transcurso del día y del 46% en el periodo nocturno.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 9.32 mph en el día y los 6.84 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. En esta época del año, el amanecer dará comienzo a las 07:13 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 18:07 h. En total habrá 11 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Nueva York se prevén nubes y claros con probabilidad de alguna precipitación aislada. Las temperaturas se moverán entre los 48 y los 64 grados Fahrenheit (9 y 18ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 49% por la mañana, 9% por la tarde y 49% por la noche.

El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima principalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las precipitaciones son frecuentes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La cercanía del océano Atlántico contribuye a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la región y la época del año. En la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos con altas temperaturas y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en los meses de verano.

En la región oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Tanto uno como otro tienen pocas posibilidades de precipitaciones durante el año. El clima mediterráneo se da en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.