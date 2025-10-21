window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Redada de ICE en Manhattan deja varios detenidos y genera protestas: “Deberían avergonzarse”

Decenas de agentes federales irrumpieron en Canal Street, cerca de Chinatown y el SoHo, y detuvieron al menos a cuatro personas.

Crédito: Erin Hooley | AP

Por  Luis De Jesús

Una aparente redada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas desató el caos este martes en Manhattan, cuando decenas de agentes federales irrumpieron en Canal Street, cerca de Chinatown y el SoHo, y detuvieron al menos a cuatro personas, según reportaron Gothamist y AmNY.

De acuerdo con el medio Gothamist, más de dos docenas de agentes, muchos de ellos enmascarados y portando chalecos con las inscripciones Policía, Agente Federal o HSI, se desplegaron en la zona alrededor de las 2:00 de la tarde.

Los testigos describieron una escena caótica, con agentes deteniendo e interrogando a personas en plena calle y con una multitud reaccionando con gritos y consignas contra el operativo.

“¿Se sienten bien? Seguro que sus padres están muy orgullosos de ustedes. Deberían avergonzarse”, dijo una persona a los agentes, según señala AmNY.

Información en desarrollo…

