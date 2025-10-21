Consejos básicos para inmigrantes ante operativos de ICE (podcast)

Las operaciones a nivel nacional de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) aumentarán, según el gobierno del presidente Donald Trump, que está en proceso de contratación de 10,000 agentes para la detención de cualquier inmigrante indocumentado, por lo que la New York Immigration Coalition (NYIC) recomienda acciones para que las familias puedan prepararse ante los operativos.

Escucha el podcast en Spotify o dale clic al siguiente enlace.

Los inmigrantes indocumentados deben planear junto con su familias las acciones a tomar en caso de un encuentro con agentes de ICE, tomando en consideración custodia de los hijos, aspectos financieros y defensa legal.

“Todas las familias, aparte de tener mucho miedo, no están preparadas para alguna detención o si pasara algo en la familia”, reconoció Laura García, directora de Estrategia de NYIC.

Además de impulsar políticas migratorias, la NYIC participa en batallas legales para proteger a inmigrantes, pero también ofrece consejos básicos y herramientas que puedan ayudar a las familias.

García explicó en el podcast “El Diario Sin Límites” que la organización tiene en su página web varios documentos que pueden servir a los inmigrantes para organizar un plan y enfrentar mejor un proceso de deportación.

En la sección de Recursos (en español), las familias migrantes pueden encontrar en NYIC herramientas sobre protección de la familia, finanzas, negocios, guía de derechos, cómo obtener asesoría legal, entre otros.

>> ¿Por qué es importante tener un plan ante operativos de ICE?

>> ¿Qué pasa con la custodia legal de niños?

>> ¿Cómo se pueden asegurar las transacciones económicas de la familia?

