Reportan que el cerrador dominicano Emmanuel Clase llegó a un acuerdo para lanzar en Venezuela

La temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional contará con una presencia de lujo en sus montículos.

Según reporta “El Extrabase” el cerrador dominicano Emmanuel Clase, habría llegado a un acuerdo para reforzar a los Tiburones de La Guaira del circuito invernal de Venezuela.

Esto luego de que se reportara que el derecho sería suspendido de por vida por parte de las Grandes Ligas por “evidencia irrefutable” en un caso de apuestas.

Emmanuel Clase fue colocado en licencia administrativa

Clase fue colocado en licencia administrativa por los Cleveland Guardians a mediados del presente año mientras MLB desarrollaba su investigación al respecto.

Según un informe de El Extrabase, el nativo de Río San Juan habría pactado con los Tiburones, campeones de la LVBP hace un par de temporadas, cuando también conquistaron la Serie del Caribe en el LoanDepot Park de Miami.

El lanzador derecho se ha establecido en los últimos años como uno de los mejores taponeros en el béisbol, gracias a su excelso desempeño con los Cleveland Guardians.

La escuadra, a la que pertenecen figuras de gran renombre en el máximo escenario, como Ronald Acuña Jr. y su primo Maikel García, ya se ha visto involucrada en grandes contrataciones en el pasado.

El cubano Yasiel Puig se uniformó con la organización durante un par de contiendas, aunque para la 2025-2026 vestirá el uniforme de los Navegantes del Magallanes, otra de las divisas de gran tradición en el país sudamericano.

Los litoralenses también llegaron a estar vinculados al exganador del premio Cy Young, Trevor Bauer, hace algún tiempo, aunque su contratación no llegó a concretarse.

