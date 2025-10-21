Trump reúne a senadores republicanos en la Casa Blanca mientras el cierre del gobierno entra en su cuarta semana

El presidente Donald Trump se reunió este martes con senadores republicanos en el jardín de rosas de la Casa Blanca para mostrar un frente político unificado, en medio de una crisis presupuestaria que mantiene paralizado al gobierno federal desde hace más de 20 días.

Durante el encuentro, elogió al liderazgo de su partido, mencionó a varios senadores por su nombre y reafirmó su posición frente a los demócratas, quienes insisten en incluir fondos para la atención médica dentro del próximo paquete presupuestario.

El mandatario también aprovechó la ocasión para criticar al expresidente Joe Biden y adelantar nuevas políticas sobre viajes internacionales y aranceles comerciales.

“Somos nuevamente una nación rica”, aseguró Trump, citado por la agencia de noticias The Associated Press.

Sin embargo, fuera del discurso optimista del presidente, el país enfrenta los efectos de uno de los cierres gubernamentales más prolongados en la historia moderna de Estados Unidos.

Cientos de miles de empleados federales continúan sin recibir sus salarios, los programas de educación temprana Head Start luchan por mantenerse operativos y los economistas advierten que el estancamiento podría desacelerar el crecimiento económico.

El último fracaso en el Senado

El lunes, el Senado estadounidense fracasó por undécima vez en su intento por aprobar un proyecto de financiamiento temporal que permita reabrir el gobierno. La propuesta presentada por los republicanos obtuvo 50 votos a favor y 43 en contra, quedando a 10 de los 60 necesarios para su aprobación.

Senadores republicanos tras la reunión con Donald Trump en la Casa Blanca. Foto: Alex Brandon / AP

Siete senadores estuvieron ausentes durante la sesión, mientras que dos demócratas —Catherine Cortez Masto y Angus King, este último independiente pero alineado con el bloque demócrata— votaron junto a los republicanos.

El demócrata John Fetterman, que en votaciones anteriores había apoyado la propuesta republicana, no participó en esta ocasión.

El estancamiento persiste por la negativa de los republicanos a incluir una extensión de los subsidios del programa de salud conocido como Obamacare, una de las principales exigencias del Partido Demócrata.

Los republicanos aseguran que el programa beneficia a inmigrantes indocumentados.

Más de 1.3 millones de empleados estatales afectados

El cierre, que ya afecta a más de 1.3 millones de empleados estatales, ha provocado la suspensión temporal de miles de trabajadores y el despido de más de 4,000 empleados de distintas agencias federales, según informó la propia administración.

El conflicto se encuentra además bajo revisión judicial.

Si el Congreso no logra un acuerdo esta semana, el actual cierre superará los 21 días del ocurrido entre diciembre de 1995 y enero de 1996 durante el gobierno de Bill Clinton, convirtiéndose en el segundo más largo de la historia estadounidense.

